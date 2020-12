Se billedserie Farum Lokalhistoriske Forening, her repræsenteret af Solveig Bisgaard, Ketty Træjolt og Sigme Thomsen, protesterede mod forslaget Banktorvet og forelsog istedet Frodes Plads. Ingen af delene bliver til noget. Foto: Mikkel Kjølby

Hverken Banktorvet eller Frodes Plads

Furesø - 07. december 2020 kl. 17:25 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

Det vakte betydelig røre, da Korf ejendomme rettede henvendelse til Furesø Kommune med henblik på at ændre adressen for Farum Hovedgade 48-50 til Banktorvet.

Netop her er der opført en ny REMA 1000, og frem til sommeren arbejdes der med at færdiggøre nabobygningen, som skal huse fem mindre butikker samt en del lejligheder. I midten etableres en parkeringsplads.

Korf ejendomme ejer også bygningen på den modsatte side af gaden, Farum Hovedgade 35, som huser Danske Bank. Den markante bankbygning blev opført i 1906 til Slangerupbanens Omegnsbank. Siden 1917 har Danske Bank haft til huse i bygningen. Det er baggrunden for Korf ejendommens forslag.

Sagen blev taget under behandling af udvalget for natur, miljø og grøn omstilling. Her afviste et samlet udvalg forslaget.

Venstre og Enhedslisten stillede endda et modforslag om, at adressen skulle have navnet Frodes Plads.

Det sker i forlængelse af Farum Lokalhistoriske Forenings protester over Korf ejendommes forslag. Farum Lokalhistoriske Forening foreslog istedet navnet Frodes Plads efter købmanden Frode Jensen, som drev butik på stedet fra 1967 til 1999 og skabte traditionen med juletræstænding på stedet.

Socialdemokratiet og Konservative stemte imod Venstres og Enhedslisten forslag. Herefter var udvalget enige om at afvise Korf ejendommes forslag. Dermed ser adressen ud til at forblive Farum Hovedgade 48-50.

Farums tidligere borgmester Lars Carpens er ikke helt tilfreds med beslutningen.

- Et stort antal borgere bruger den uofficielle betegnelse »Frodes Plads«. Jeg fremsatte det derfor, som et konkret forslag, og Enhedslisten støttede op om det. Vi blev dog nedstemt af Socialdemokratiet og Konservative. Deres argument er rent bureaukrati. Naturligvis skal området ikke betegnes Banktorvet - ingen ved hvor længe der ligger en bank på stedet, siger Lars Carpens (V).

Lene Munch-Petersen (S) håber, at Frodes Plads vil leve videre i folkemunde, for en direkte ændring af adressen vil få konsekvenserne for mange andre husnumre.

- Vi stemte imod Venstres forslag om at ændre vejnavnet til Frodes Plads, da det vil indebære, at mange andre matrikler på Farum Hovedgade vil skulle have nyt husnummer. Vi tror, at den almene betegnelse for Frodes Plads vil fortsætte i folkemunde. Vi synes, at Frodes Plads afspejler en god historie om Farums købmand, siger Lene Munch-Petersen.

Men det stiller ikke Lars Carpens tilfreds.

- Det er rent bureaukrati, når man afviser Frodes Plads. Hvis man vil være lidt kreativ, så kunne man finde en løsning, så Frodes Plads blev den egentlige adresse, siger Lars Carpens.