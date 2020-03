Hvem er Furesøs største talent?

I år uddeler Furesø Kommune for tiende gang Talentprisen. Så kom i gang med at indstille lige præcis din favorit.

- Corona-smitten og de mange restriktioner, den har medført, går også ud over de mange børn og unge, der må undvære deres fritidsaktiviteter. Derfor er der måske særligt i år grund til at hylde de mange talenter, vi har blandt vores unge, og som trænger til opmuntring i en forandret hverdag, siger Cecil Bojsen Harder, kulturkonsulent i Furesø Kommune.

Man kan indstille et talent hjemmefra computeren. Talenterne skal være mellem 13 og 19 år. Indstillingerne skal være Furesø Kommune i hænde inden den 1. april. Vinderen får en chack på 5.000 kroner. Alle nominerede

For at indstille et talent skal man sende en e-mail til: