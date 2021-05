Se billedserie Bettina Ugelvig Møller er udnævnt til politisk ordfører for Socialdemokratiet i Furesø Byråd. Et muligt bud på den første kvindelige borgmester i Farum, Værløse og Furesø Kommuner. Foto: Sofie Pihl

Hvem bliver Furesøs første kvindelige borgmester?

Furesø - 07. maj 2021 Af Mikkel Kjølby

Landets statsminister er for anden gang en kvinde. Ud af landets 98 borgmestre er de 13 kvinder. I Furesø Byråd er syv ud af 21 medlemmer kvinder. Men tilbage står, at i hverken Farum, Værløse eller Furesøs historie har der nogensinde været en kvindelig borgmester.

Mulighederne har ellers været der. Konservative Susanne Mortensen blev tilbudt borgmesterposten efter valget i 2005, men fandt det ikke ønskværdigt at sidde med et flertal baseret på den yderste venstrefløj og valgte at respektere, at vælgerne i overvældende grad havde peget på Venstre. Siden sad hun otte år som 1. viceborgmester.

Det samme skete - med omvendt fortegn - i Farum Kommune i 1978. Ulla Hess startede sit eget parti, Miljølisten. Ved valget i 1978 øgede hun mandattallet fra en til tre og blev tungen på vægtskålen. Hun fik tilbud borgmesterposten af Konservative og Venstre, men ville ikke sidde som borgmester på deres nåde.

I stedet fortsatte Ulla Hess som 1. viceborgmester for socialdemokraten Gøsta Gustavsen.

I Værløse Kommune var det også tæt på, da den folkekære borgmester Ernst Ellgaard gik af. Den konservative vælgerforening skulle vælge mellem Erik Eefsen og Lis Dybkjær. Eefsen vandt med en stemmes flertal og blev borgmester efter valget i 1997.

Småt med kandidater

Ni partier stiller op ved kommunalvalget i Furesø til november, men der er kun en enkelt kvindelig borgmesterkandidat.

Det er Radikale Venstres Tine Hessner, som for fire år siden snuppede partiets enlige byrådsplads fra den eneste kvindelige borgmesterkandidat ved valget i 2017, Helle Katrine Møller.

Der skal immervæk ske ting og sager med stemmeandelen for Radikale Venstre og med opbakningen på selve valgnatten, for at Tine Hessner kan sætte sig i borgmesterstolen efter nytår.

Der er ikke oplagte kvindelige borgmesterkandidater på vej hos Venstre eller Det Konservative Folkeparti. Stortalentet Cecilia Zade Iseni fik otte måneder i byrådet som suppleant, men er fraflyttet kommunen. Hun bedyrede i den forbindelse, at Lars Carstensen skulle holde borgmesterkandidaturet varmt for hende til den dag, hvor hun vender tilbage til kommunen med mand og børn.

Ved valget for fire år siden fik Socialdemokratiet samlet en stærk gruppe kvinder. Lene Munch-Petersen har markeret sig som en markant udvalgsformand på det grønne område, men er fra samme årgang som borgmester Ole Bondo Christensen og derfor næppe kandidat til at tage over.

Matilde Powers blev udvalgsformand for det sociale område, men er også valgt som folketingskandidat i Egedalkredsen og vil øjensynligt hellere den vej.

Tilbage står udvalgsformand Bettina Ugelvig Møller, som det bedste bud på en kommende kvindelig borgmester i Furesø Kommune. I efteråret fik hun en markant forfremmelse i partiet, da hun blev udpeget til Politisk Ordfører. Hun må og skal med andre ord blande sig i det hele og deltage i forhandlingerne med de andre partier. Et vink med en vognstang, skulle man tro. Det kan meget vel være, at det bliver sådan, at Bettina Ugelvig Møller en dag afløser Ole Bondo Christensen, men han er altså blot 63 år, så borgerne i Furesø må formentlig vente en rum tid endnu på den første kvindelige borgmester.