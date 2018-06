Furesø-kunstneren BAKAOS, alias Barbara Kaad Ostenfeld (Art by BAKAOS) og de to hovedbidragsydere Mikael Boutrup (Store Flyvedag) og Eva Vedel (Furesø Picnicfestival). Foto: Lasse Winther Foto: Lasse Winter

Send til din ven. X Artiklen: Hvad skal hjertestenen hedde? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hvad skal hjertestenen hedde?

Furesø - 06. juni 2018 kl. 11:50 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Gæsterne ved Furesøbad har de seneste par dage kunne stifte bekendtskab med kunsteren Barbara »BAKAOS« Kaad Ostenfelds nyeste projekt. Hun maler og tegner på livet løs på en 1,8 tons tung granisten.

Symbolikken bag projektet er tydelig. For hvis der er nogen, der står sammen i tykt og i tyndt, så er det arrangørerne af Furesøs to største signaturevents: Store Flyvedag og Furesø Picnicfestival. Mikael Boutrup og Eva Vedel har begge på privat initiativ og for egen økonomisk risiko skabt og udviklet de to årlige arrangementer, der både trækker stamgæster fra lokalområdet og er med til at sætte Furesø stærkt på landkortet overfor både tilflyttere og turister.

- Det giver så god mening at bidrage til at få dette nye vartegn og symbol på Furesø's kerneværdier op at flyve, siger Mikael Boutrup, der er arrangør af Store Flyvedag og stifter af virksomheden IT-terminalen.

- Begge vores arrangementer foregår i den unikke Furesø natur og har fokus på samvær og fællesskab og disse værdier er denne skulptur en evig reminder om, fortsætter han.

Eva Vedel gik ind med livremmer og seler for at sikre projektet.

- Da jeg så, hvor ambitiøst og engageret den lokale Furesø-kunstner Barbara Kaad Ostenfeld gik til værks, besluttede jeg at gå all in for at sikre dette permanent vartegn, siger Eva Vedel.

Der går nogle dage endnu før stenen er helt færdig. I mellemtiden kan man være med til at bestemme kunstværkets navn.

Hvad skulpturen skal hedde, kan man være med til at give sit bud på, når stenen er færdig. Der sættes billetter til "Blunch" på Restaurant Furesø Marina, med udsigt til stenen, på højkant.

Udover Mikael Boutrup (Store Flyvedag) og Eva Vedel (Furesø Picnicfestival), bidrager følgende med materialer m.v.: Restaurant Furesø Marina, Flügger Farver, STARK Enterprise og Værløse Bymidte.