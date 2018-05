Husholdningsforening gennem 70 år

- For et par år siden tog jeg imod tilbuddet og blev medlem af Farum Husholdningsforening. Det har jeg ikke fortrudt. Jeg er blevet klogere på mange ting efter mødet med spændende foredragsholdere. Deltaget i foreningens dejlige udflugter med spændende steder som mål og altid med et lækkert måltid undervejs. Jeg måtte da have taget fejl, når jeg tænkte, at en husholdsningforeningen var et hensygnende foretagende. Absolut ikke. Men ser man på foreningens historie, er det som at kikke ind i en tidslomme, lyder det fra Marianne Rohrberg om foreningen, som holder til på Gedevasevang.

Bestyrelsen arbejdede hårdt på at få stablet et godt program på benene. Det lykkedes at få radioens Sven Holm til at holde foredrag i foreningen. Pris for mødet 75 øre pr. person, men så fik man osse kaffe/te, lagkage,wienerbrød og sandkage. Siden 1990erne har Bodil Winckler været formand for foreningen. Bodil har været en inspirerende og dynamisk formand og forstået at »styre« foreningen ind i nye tider, Fru bogholder er forsvundet og foreningens medlemmer i dag aktive, nysgerrige kvinder med mod på livet og parat til at opleve nyt og egne penge at bruge. I dag har foreningen over 100 medlemmer. Vinteren har budt på foredrag om Bakken, om Grønland og Ulf Pilegaard kikkede forbi en tirsdag i november. I silende regn gik årets udflugt til sandskulpturerne i Hundested.