Det giver rystelser i husene, når busserne kører forbi, da vejen er anlagt på et blødbundsområde, der ikke kan bære den tunge trafik. Foto: Susanne Bersø

Husene ryster når busserne kører forbi

Naboerne har i flere år prøvet at finde en løsning med kommunen, der erkender problemet. Men nu er sagen udskudt igen. 'Man lukker øjnene for det,' mener en af naboerne

Furesø - 16. september 2021 kl. 09:41 Af Louise Mørch Vilster Kontakt redaktionen

Hos en gruppe naboer i Hareskovby er der i øjeblikket en modløs stemning. Det skyldes, at de siden 2007 har levet med en vej, der giver rystelser ind i husene, hver gang at der kører en bus forbi. Og det gør der 86 gange i døgnet.

Rystelserne ved Skovbovænget kommer fordi, at vejen er anlagt på et gammelt tørveområde, og selvom der i slutningen af sidste år blev lagt et nyt slidlag på vejen som et forsøg på at komme problemerne til livs, så gik der kun et halvt år før, der kom en lunke og rystelserne vendte tilbage som før.

"Vi oplever, at vi får slag ind i husene, så snart, at der kommer de mindste ujævnheder. Det føles næsten som et lille jordskælv, og det klirrer i skabene. Jeg har konstateret sætningsskader på mit hus inden for de seneste fire år, og jeg har boet her i 30 år, hvor der ikke tidligere har været nogen skader på huset," siger Susanne Berså.

Langsigtet løsning Hun og omkring 20 andre naboer gik i foråret 2019 sammen om at gå til kommunen og byrådspolitikerne for at finde en langsigtet løsning på problemet. De har selv betalt for at få foretaget vibrationsmålinger af deres huse, og på baggrund af det har forvaltningen fået en geoteknisk rådgiver til at undersøge vejens opbygning. Der er således ikke tvivl om, at der er et problem, og beboerne peger på en udskiftning af vejkassen som den eneste langsigtede løsning. Det fortæller en anden af beboerne Hans Henrik Hoffmeyer.

"Der er lavet boreprøver flere steder, der viser, at vejen ikke har bæreevnen til den tunge trafik, som kører 86 gange i døgnet. Der er også blevet anlagt et bump, som bare gør ondt værre. Der er tre individuelle eksperter, der har udtalt, at det eneste rigtige er at lave en vejkasse," mener han.

Men nu er naboere ved at miste tålmodigheden, selvom forvaltningen erkender, at der er et problem.

Udskudt til udvalgsmøde Sagen var på sidste uges møde i udvalget for natur, miljø og grøn omstilling, men her valgte politikerne at udskyde beslutningen til næste udvalgsmøde i oktober. I indstillingen havde forvaltningen ikke peget på en ny vejkasse, men i stedet på at begrænse tung trafik, at indsætte niveaufri fartdæmpende foranstaltninger og at etablere et nyt slidslag fra Poppel Allé til Skandrups Alle. Det vil ifølge forvaltningen koste 850.000 kroner, mens en ny vejkasse vil koste 5,5 millioner kroner.

Udvalgsformand Lene Munch-Petersen (S) fortæller, at beslutningen blev udskudt, da de mangler mere information om de to løsninger og om finansieringen.

"Vi manglede begrundelser for de to forslag, og hvordan de kan løse problemet. Der manglede også en finansiering af løsningerne. Det er mange penge, og der er ikke nogen steder, hvor der står penge i overskud," siger hun.

Kommunen lukker øjnene Hos Susanne Berså er der nu en frygt for, at naboerne må vente til budgetforhandlingerne næste år for at få løst problemet på vejen.

"Vi er forfærdeligt skuffede. Budgetforhandlingerne bliver lukket den 12. oktober, og så bliver det sendt videre til næste år. Jeg synes, at man som borger bliver kørt træt. Det har været en hård psykisk proces, samtidig med at vi har været generet af vejen," siger hun.

Også Hans Henrik Hoffmeyer er skuffet over, at politikerne har udskudt sagen.

"Det med at skyde ting til hjørne har vi oplevet gang på gang. Forvaltningens forslag er en kortsigtet løsning, og det er meget løst at sige, at man vil begrænse den tunge trafik, for hvad betyder det? Man bliver nødt til at stoppe den tunge trafik og starte med at udbedre problemet. Vi har givet dem al den information, de skal bruge til at træffe en beslutning. Det er rystende at se, at selvom man ved, at det er et problem, så lukker man øjnene for det," mener han.

Lene Munch-Petersen erkender, at de har modtaget meget information om problemet fra naboerne.

"Vi mangler ikke information, og der er meget stor respekt for beboerne og deres arbejde. Der har været en dialog og en forståelse for, at der er et problem, men vi skal være sikre på, at vi vælger den rigtige løsning," siger hun.