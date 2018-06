Hurtig afgørelse venter fransk spritbilist

Klokken 02.49 natten til lørdag var Nordsjællands Politi til stede på Hillerødmotorvejen ved Værløse. Det var en franskmand i en udlejningsbil ligeså. Og det var godt, at førstnævnte var til stede og kunne standse sidstnævnte, for den franske statsborger blæste over det tilladte på politiets alkometer. Franskmanden blev derfor taget med for at få udtaget en blodprøve.