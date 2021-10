Se billedserie Schæferhundeklubben har en afdeling med et lille klubhus/skur på grunden, som forvaltningen har foreslået, men beskrevet som problemastisk, som fremtidigt hjem for Driftsgårnden. Foto: Mikkel Kjølby

Hundetræningsbane sat i spil til Driftsgården

Furesø - 14. oktober 2021 kl. 10:36 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

FURESØ: Nærmest siden kommunesammenlægningen i 2005 har der været talt om det formålstjenstlige i at flytte den kommunale driftsgård til en anden placering end den nuværende på Ny Vestergårdsvej i Værløse, men det er altid strandet på manglen på en optimal løsning. Der er ganske enkelt ikke plads.

I forbindelse med udarbejdelsen af den nye kommuneplan for 2021-25 er der imidlertid dukket et konkret forslag op. Det drejer sig om Hundetræningsbanen på Gl. Bregnerødvej.

- Der er udtrykt ønske om at der tilvejebringes et nyt plangrundlag for arealet der muliggør at Furesø Kommunes Driftsgård flyttes hertil. Ud fra en overordnet planmæssig betragtning, vurderes det med det nuværende oplysningsgrundlag at det kan være problematisk at ændre plangrundlaget så der kan etableres en driftsgård i Landzone. Alene anvendelsen knytter sig til byzoneformål og de trafikale behov der knytter sig til anvendelsen, vurderes umiddelbart problematisk med denne placering for enden af en lille lukket boligvej, i et landsbymiljø, står der i et bilag til Udvalget for natur, miljø og grøn omstillings seneste møde.

Der er da heller ikke lagt ændringer ind for området i oplægget til kommuneplanen.

- I forhold til hundetræningsbanen, så er der ikke indarbejdet ændringer for det område i kommuneplanen, siger Helle Bank, afdelingsleder for Natur og Miljø i Furesø Kommune.

Motivationen bag forslaget stammer ikke kun fra det uhensigtsmæssigt i den nuværende placering af Driftsgården, men også fra et ønske om at reservere et areal til en ungdomsuddannelse i Furesø Kommune. Driftsgården nuværende placering er stationsnær og dermed oplagt til dette formål.

Venstres byrådsmedlem Lars Carpens ryster på hovedet over forslaget om at placere Driftsgården på Hundetræningsarealet.

- Dilemmaet er, at kommuneplanen ikke indeholder arealer, hvor man kan placere Driftsgården. Det undrer mig, at man pludselig peger på Hundetræninsgområdet. Det er svært at ordentlige tilkørselsforhold til stedet, som også er midt inde i bebygget område. Forslaget har ingen gang på jorden, siger Lars Carpens.

Udvalgsformand Lene Munch-Petersen (S)

- En placering af Driftsgården på Hundetræningsbanen kommer ikke til at ske med mig som formand, siger Lene Munch-Petersen, men anerkender, at der skal findes et sted til Driftsgården.

- Vi skal finde en anden placering til Driftsgården, for det er ikke den bedste placering på Ny Vestergårdsvej.

Furesø Kommune har efterhånden fyldt kommuneplanen godt og grundigt ud. Det begynder at give problemer flere steder. FC Nordsjælland flytter en del af aktiviteterne til Hillerød. Farum Fjernvarme blev nødt til at placere deres nye anlæg i Allerød, og så er der problematikken om en byggegrund til Farum Lilleskole.

- Rummeligheden i kommuneplanen er ved at være opbrugt. Det bliver sværere og sværere for kommunen at finde arealer til de ting, som kommunen er nødsaget til at disponere over, forklarer Lars Carpens.