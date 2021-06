Hundekampagne kommer til Farum- og Hareskovene

I Furesø Avis kunne vi for nyligt fortælle, at der er et stort problem med løse hunde, som skræmmer naturens dyr som for eksempel rådyr og fugle. Et eksempel var et rådyr, der blev jagtet ind i et villakvarter i Farum og dræbt af en hund.