Hundeejer advarer andre: En ræv bed hovedet af vores hund

Det var noget af et chok, der ventede Conny Busk Hansen og hendes mand, efter at deres hund Mickey var lukket ud i haven midt om natten. De bor på Lillevangsvej i Farum, og omkring kl.3 natten til onsdag hørte de noget ude i haven, efter at have lukket hunden ud.

"Min mand løber hen til vinduet og ser, at vores hund er oppe at slås med en ræv. Han løber ud, men det hele sker på under et minut. Min mand finder bagefter vores hund i naboens have med hovedet bidt af," fortæller hun.