Hunde på narkojagt: Fandt hash i Farum Midtpunkt

politi Døgnrapporten fra politiet melder om to gange fund af hash torsdag den 17. december. Mellem klokken 12.20 og 12.45 snuste to politihunde sig frem til, hvad politiet beskriver som "en større mængde" hash og en pose skunk. Politiet var til stede i forbindelse med, at narkohandlere havde skabt "utryghed," skriver politiet. Stofferne var gemt bag nogle loftsplader, skriver politiet.