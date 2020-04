Se billedserie Henrik Lunnsgård, formand for Schæferhundeklubben i Farum opfordrer hundeluftere til at samle op efter deres hunde. I modsat fald udsætter de hundene for smittefare.

Hunde i farezonen under coronakrisen

Furesø - 03. april 2020 kl. 14:35 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På Schæferhundeklubbens træningsplads på Gl. Bregnerødvej er der stille i denne tid. Ligesom resten af landet er alle træningsaktiviteter sat på stand-by i den lokale forening.

Alligevel er der tegn på, at træningspladsen bliver brugt i væsentligt større omfang som følge af den delvise nedlukning af hele Danmark. Der luftes hund på det der normalt er træningsplads for Schæferhundeklubben, i forøget omfang.

- Et forhold som ikke nødvendigvis er et problem for med det rette hensyn, og med en hensigtsmæssig adfærd fra såvel hund som ejer, er der naturligvis plads til alle, fortæller Henrik Lunnsgård formanden for den lokale Schæferhundeklub, som har fået stillet området til rådighed af Furesø Kommune.

I de seneste dage er der konstateret at der ikke samles op når hunden har skidt på lufteturen inde på det indhegnede område.

Henrik Lunnsgård kunne i dag konstatere, at der er efterladt afføring fra hunde i et omfang der kunne fylde en skraldesæk. Udover den ulækre oplevelse det er at træde i en hundelort på gåturen, eller i forbindelse med træning på pladsen er der en væsentlig sundhedsrisiko for de mange hunde, der ofte befinder sig på pladsen og dermed også den hund, som der er ikke er samlet op efter.

I hundeverdenen er det ikke Corona der er problemet, men sygdomme som fx. hjerte- og lungeorm som ofte er i udbrud, netop i området ved Farum. Denne og mange andre sygdomme overføres fra den ene hund til den anden via afføringen. Den eneste måde at stoppe denne smitte og risikoen for vores kæreste eje, vores kæledyr, er at samle op når du har luftet din hund.

I lokalområdet omkring Farum er der i en periode på 1 år konstateret mere end 500 tilfælde af Hjerte- og lungeorm, og flere af disse tilfælde medfører at hunden får varige mén eller dør.

- Vi forsøger at gøre det nemt og tilgængeligt at rydde op efter sig, når man har taget det ansvar, det er, at lufte sin hund, siger Henrik Lunnsbeck.

Alt for mange hundeejere betragtesrde flotte grønne områder på Gl. Bregnerødvej som en offentlig lufteplads, hvor der ikke skal ske opsamling efter hunden.

Henrik Lunnsgård opfordrer hundelufternen til at samle op i de poser der står til rådighed, og smide dem i de opstillede affaldsbeholdere på pladsen.