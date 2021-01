Egil Hulgaard får endnu nogle måneder til at præge arbejdet på Christiansborg. Han er vikar for Det Konservative Folkepartis politske ordfører Mette Abildgaard, som forventes tilbage fra barselsorlov den 26. marts.

Hulgaards vikariat forlænges

Mette Abildgaard tog barselsorlov umiddelbart efter folketingsvalget i sommeren 2019, hvilket gav Egil Hulgaard knap to måneder som barselsvikar i den konservative gruppe på Christiansborg. I august 2020 var det så atter tid, idet Mette Abildgaard tog barselsorlov igen. I første omgang fra august til årsskiftet, men nu ser det ud til, at Egil Hulgaards tid på Christiansborgs forlænges frem til den 25. marts.

- Mette har valgt at forlænge sin barselsorlov, men kan vende tilbage med kort varsel, hvis hun ønsker dette, forklarer Egil Hulgaard, som er sit partis ordfører for bolig, energi, forsyning og miljø.

Tiden på Christiansborg har været brugt til at få indflydelse på den fremtidige energisektor samt problematikken omkring lovhjemmel i forbindelse med aflivningen af landets minkbestand og ikke mindst råstoflovgivningen. Det sidste er aktualiseret af problematikken omkring Region Hovedstadens forsøg på at udpege en del af Bregnerød til interesseområde for råstofindvinding.

Egil Hulgaard sidder desuden i Folketingets Transportudvalg. Netop på dette område skal der indledes forhandlinger om et infrastrukturforlig. I den forbindelse har Furesø Kommune fokus på støjen fra Fiskebækbroen. Også her vil Egil Hulgaard gøre sin indflydelse gældende.

- Vi vil fra konservativ side gå ind i forhandlingerne om et nyt trafikforlig med et stærkt ønske om at få afsat væsentligt flere penge til bekæmpelse af vejstøj, også støj fra eksisterende motorveje. Som jeg ser det er støjen fra Fiskebækbroen så væsentlig og generer så mange at det bør være en prioritet at få gjort en indsats mod den, lyder det fra Egil Hulgaard.