Hulgaard følger op på støjnyhed med spørgsmål til ministeren

Furesø - 21. marts 2021 kl. 11:15 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

For første gang i årtier er der begrundet håb om, at de massive støjgener fra Fiskebækbroen kan blive mindsket.

Ifølge borgmester Ole Bondo Christensen (S) har der været holdt møde mellem Furesø Kommune og Vejdirektoratet. Her meddelte Vejdirektoratet, at der vil blive lavet konkrete planer for støjdæmpning af Fiskebækbroen samt motorvejsstrækningen frem til Stavnsholtvej. Dermed vil der være en projekt at gå i gang med, hvis Staten åbner for pengekassen til støjdæmpning i forbindelse med et kommende forlig på infrastrukturområdet.

Medlem af Folketinget, Egil Hulgaard (K), har været særdeles aktiv i processen. Sammen med Ole Bondo Christensen har han holdt møder med Folketingets Transportudvalg for at skabe opmærksomhed omkring støjgenerne fra Fiskebækbroen og ikke mindst det faktum, at støjgenerne fra broen er markant større, end støjmodellerne viser, idet impulsstøjen fra broens dilationsfuger ikke regnes med i modellerne.

- Der er stort fokus på støjbekæmpelse i de kommende infrastrukturforhandlinger. Det er klart forventningen, at der relativt - men desværre nok ikke absolut - vil blive afsat flere penge til at reducere støjgener også langs eksisterende motorveje. Fiskebækbroen er virkelig i fokus, og det er min forventning, at den vil blive støjreguleret, hvis Hillerødmotorvejen forlænges, lyder det fra Egil Hulgaard.

Furesøs lokale folketingsmedlem sidder som suppleant for Mette Abildgaard, hvis barselsorlov udløber den 1. april. Herefter vender Egil Hulgaard tilbage til Furesø Byråd.

Men inden da har han sørget for, at der er blevet stillet tre spørgsmål til Transportminister Benny Engelbrecht (S) om Vejdirektoratets konkrete planer for støjdæmpning af Fiskebækbroen.

Spørgsmålene lyder således:

- Ministeren bedes oplyse, hvilke tekniske løsninger, der skal tages i anvendelse for at dæmpe trafikstøjen fra Fiskebækbroen mellem Farum og Værløse, herunder i forhold til impulsstøj fra dilatationsfugerne samt den øvrige trafikstøj, til de vejledende grænser for støj fra trafik. Ministeren bedes endvidere oplyse, hvad det koster.

- Ministeren bedes oplyse, hvilke tekniske løsninger, der forventes taget i anvendelse for at dæmpe trafikstøjen fra Hillerødmotorvejen på strækningen i fra Fiskebækbroen til Stavnsholtvej, som er prioriteret Vejdirektoratets oversigt over strækninger, der bør støjdæmpes.

- Ministeren bedes oplyse, om han og regeringen vil arbejde for, at der afsættes midler til den statslige indsats med at reducere trafikstøj fra statsvejene i de kommende infrastrukturforhandlinger?

Frederiksborg Amts Avis følger naturligvis op, når der foreligger svar på spørgsmålene.

