Hovedgadeprojekt vel modtaget

Furesø - 25. maj 2018 kl. 09:21 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Godt 100 borgere mødte frem til onsdagens dialogmøde om projektet på Farum Hovedgade.

Humøret var ganske godt og skitseprojektet, som skal løfte Farum Hovedgade, blev hovedsageligt positivt modtaget af de fremmødte borgere ved onsdagens dialogmøde.

Siden sommeren 2017 har Furesø Kommune været i dialog med Korf Ejendomme og Rema 1000 om projektet for Farum Hovedgade 46-50A, Gammelgårdsvej 6 og kommunens parkeringsareal. En del af området kaldes blot Frodes Plads efter den tidligere købmand. Projektet omfatter en dagligvarebutik på 1200 kvadratmeter, 90 parkeringspladser, 10 til 12 boliger og cirka 6 detailbutikker. Men først nu er parterne enige om et skitseprojekt, som kunne præsenteres for borgerne.

- Folk var generelt positivt indstillede, men der var naturligvis kritiske spørgsmål især om parkering, trafik og arkitektur, herunder de nye bygningers højde, fortæller Egil Hulgaard (K), formand for Udvalget for Byudvikling og Bolig.

Der var især bekymringer for afviklingen af trafikken på Gammelgårdsvej, hvor det ikke er hensigtsmæssigt med store lastbiler. Og så var der kritiske røster, som nævnte, at det var vanskeligt at tage stilling til det arkitektoniske i et skitseprojekt.

- Vi tager naturligvis bekymringerne for trafikken Gammelgårdsvej med videre i arbejdet. Med hensyn til det arkitektoniske hensyn er det netop pointen, at vi denne gang er så tidligt ude med borgerinddragelsen, at der ikke er færdigtegnede tegninger af projektet forklarer Egil Hulgaard.

For at projektet kan realiseres, skal der laves en ny lokalplan. Udvalget for Byudvikling & Bolig skal på udvalgsmødet i august tage stilling til om, der skal udarbejdes en ny lokalplan for området.

- For at sikre input omkring de problemområder, der blev rejst på borgermødet, er der behov for yderligere dialog inden en ny lokalplan kan sendes i høring. Hvis alt så stadig ser godt ud, vil vi kunne sende en ny lokalplan i høring om 1-1½ års tid, forklarer Egil Hulgaard.