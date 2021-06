Lars Jacobsson, Korf ejendomme, glædede sig som farumborger over byggeriet, som skal fungere som en dynamo for hele Farum Hovedgade. Foto: Mikkel Kjølby

Hovedgadens kommende midtpunkt rejser sig

- Vi håber på at skabe et nyt midtpunkt i Farum ved at skabe rammerne for et nyt butikstorv, Det bliver en dynamo for hele Farum Hovedgade, sagde Lars Jacobsson.