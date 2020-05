Udvalgsformand Bettina Ugelvig Møller (S) forventer, at den begrænsede åbningstid i Furesøs dagtilbud forbliver uændret, indtil regeringens retningslinjer ændres. Arkivfoto: Kim Rasmussen.

Holder fast i begrænset åbningstid

Furesø - 01. maj 2020

FURESØ: Forældrene til børn i dagtilbud skal ikke forvente at børnene lige med det samme, kan blive i børnehave eller vuggestue længere end de nuværende åbningstider fra 8 til 15 muliggør.

Det blev konklusionen for Udvalget for dagtilbud- og familier efter et ekstraordinært møde.

Den begrænsede åbningstid gjorde det muligt at få enderne til at nå sammen i en hverdag med skærpede krav til hygiejne og personale.

- Det er helt afgørende, at genåbningen af vores dagtilbud sker forsvarligt, og at den løbende justeres i takt med de rammer, vi får fra regeringen. Med principperne vil vi sikre pædagogiske rammer, så børn og medarbejdere trives og forældrene er trygge. Derfor holder vi også fast i en begrænset åbningstid, så vi kan sikre en god bemanding, og så alle børn har mulighed for at komme i deres dagtilbud, siger udvalgsformand Bettina Ugelvig Møller (S).

Med de netop vedtagne principper som grundlag kan forvaltningen arbejde videre med den gradvise og kontrollerede genåbning, der blandt andet tager udgangspunkt i en god bemanding, trivsel blandt børnene og stabilitet for forældrene.

- Der er naturligvis en anden struktur og nogle andre rutiner, men de voksne er dygtige til at folde deres faglighed ud og sørge for, at børnene får en sjov og god dag i det selskab, som mange af dem har savnet. Vi ved, at nogle familier er pressede i øjeblikket, og derfor har vi også bedt om, at man sikrer forudsigelighed og stabilitet i mulighederne for pasning af hensyn til familiernes planlægning, forklarer Bettina Ugelvig Møller. Det er forventningen, at den aktuelle åbningstid i dagtilbuddene fra kl. 8-15 vil gælde, så længe de nuværende retningslinjer fra regeringen er i kraft.

