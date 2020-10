Hold din egen lakridssmagning i efterårsferien

I stedet blev det besluttet at gennemføre "The Liquorice Taste Award", som en hyldest til de bedste produkter med smagen af lakrids og ildsjælene bag. Den fandt sted for nyligt i forbindelse med mad- og vinfestivalen i Tivoli.

Furesøborger Eva Vedel har siden 2012 stået bag den årlige Lakridsfestival, der først blev aflyst i foråret og igen til efteråret til ærgelse for de deltagende producenter og for gæsterne.

Her gik bronzeprisen til Hattesens Konfektfabrik på Ærø for deres hjemmelavede solbær lakridskonfekt, sølv til Reserved Chocolate for deres lakridsmandler og guld til Bagsværd Lakrids for deres Classic Lakrids. Derved opstod ideen til at samle det bedste fra Lakridsfestivalen og bringe det ud til Lakridsfestivalens gæster i en Award-boks.