Høringssvar kritiserer budgetaftale: Det dækker ikke behovet hos de ældre

Både visitationen og plejehjem får tilført flere midler i denne års budgetaftale. Men det er ikke nok, mener seniorrådet og Ældre Sagen i deres høringssvar

Furesø - 23. september 2021 kl. 09:22 Af Louise Mørch Vilster Kontakt redaktionen

Der er både ris og ros til politikernes budgetaftale, der netop har været i høring. Det har resulteret i 13 høringssvar, og blandt flere af dem, er der især fokus på ældreområdet. Fra seniorrådets side er der tilfredshed med, at besparelsen på de to aktivitetscentre Gedevasevang og Skovgården trækkes tilbage. Sidste år var der ellers lagt op til, at centrene skulle spare 200.000 kroner i 2022 og en halv million kroner i 2023.

"Vi protesterede allerede sidste år over besparelserne og glæder os nu over, at byrådet er enige med os i centrenes værdi og betydning," skriver rådet.

Derudover er seniorrådet også positive over, at ældreområdet får tilført en million kroner ekstra til mere personale på plejehjemmene. Det er dog langt fra nok, mener Seniorådet, da det svarer til to fuldtidsstillinger.

"Vi mener derfor, at det ikke dækker det faktiske behov. I takt med at beboerne på plejehjemmene bliver mere og mere plejekrævende stiger behovet for personale hele tiden," står der i høringssvaret.

Mange bække små Til borgermødet om budgettet, der fandt sted den 15. september, blev udvalgsformand Matilde Powers (S) spurgt af Judith Skriver fra Seniorrådet om, hvordan det skal hænge sammen med kun to nye stillinger.

"Mange af os ønsker endnu flere penge til bedre normeringer, men jeg synes faktisk, at vi har taget et godt skridt i de her fire år. Vi har udvidet normeringen på plejehjemmene løbende, og det er tredje gang, at der kommer en bevilling til området, så mange bække små, kan man sige. Jeg synes, at vi skal være glade for, at der kommer endnu en million oveni, og så skal vi selvfølgelig fortsat følge, om det er nok i forhold det plejebehov, der er derude. Det holder vi ikke op med at følge meget tæt," sagde hun til borgermødet.

Derudover er de fra seniorrådets side positive over et nyt initiativ med voksenelev-løn, der skal være med til at tiltrække flere medarbejdere til ældre-området.

"Alle initiativer omkring rekruttering og fastholdelse er tiltrængt og bør fremmes," skriver rådet.

Medicin-afhentning Også Ældre Sagen har givet deres besyv med til budgetaftalen, og de hæfter sig især ved en besparelse, der findes ved at nedlægge medicinafhentningen til 51 borgere, der er visiteret til ydelsen. Det giver en årlig besparelse på 125.000 kroner for kommunen, da borgerne i stedet selv skal betale for at få leveret medicinen.

"Ældre Sagen finder det meget bekymrende, at det nu igen er de svageste, typisk ældre borgere, der må holde for i besparelserne, de, der ikke har kræfter til at komme til borgermøder eller stå med protestbannere foran rådhuset," skriver Ældre Sagen blandt andet.

Foreningen mener, at det kan være en væsentligt udgift for denne gruppe borgere.

"Det anføres i besparelsesforslaget, at de ekstra 1690 kroner om året, det koster at få bragt medicin ud fra apoteket, er en relativt lille udgift for den enkelte ældre. Det er vi fra Ældre Sagen ikke enige i. Reelt er det sådan, at beløbet kan dække betalingen for et varmt måltid mad i en hel måned, og det kan dermed være en uundværlig del af økonomien for en, der kun har sin folkepension," står der i høringssvaret.

Bedre visitation Både Ældre Sagen og seniorrådet er til gengæld positive over for, at der kommer et løft til visitationen på ældreområdet, hvor der bliver afsat en million kroner i 2022 og i 2023, så der kommer en bedre borgerbetjening i visitationen. Ældre Sagen mener dog, at der også skal afsættes midler til visitationen i alle fire af budgetårene, da det ikke kun handler om et efterslæb efter coronanedlukningen.

"Det lyder usandsynligt, at de to visitatorer efter to år skulle være så uundværlige, at de kan afvikles, uden at dette influerer på ressource-og serviceniveauet i visitationen," står der.

Høringsperioden til budgetaftalen sluttede den 17. september, og efter at have gennemgået høringssvarene skal budgetaftalen 2. behandles i økonomiudvalget den 6. oktober. Budgettet skal endelig vedtaget i byrådet den 13. oktober. Det er muligt at se både borgermøde, høringssvar og budgetaftalen på kommunens hjemmeside.