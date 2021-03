Se billedserie Der er kommet en pæn stak høringssvar i fredningssagen om Farumgård. Arkivfoto: Allan Nørregaard

Høringssvar i bunkevis i Farumgårdsagen: Ejeren er en dansk udgave af Trump

"Jeg vil gerne have lågen genåbnet," skriver nabo. Venstre-kritik af enslydende høringssvar

Furesø - 06. marts 2021 kl. 14:42 Af Jens Berg Thomsen Kontakt redaktionen

De fleste af de høringssvar, der er kommet ind i fredningssagen om offentlig stiføring ved Farumgård går ind for, at stien skal åbnes igen.

Furesø Avis har fået aktindsigt i samtlige de mere end 100 høringssvar, og én af dem er Søren Skov, der bor i nærheden af Farumgård.

"Jeg mener, at ejeren generelt arbejder med optigtede sandheder," skriver Søren Skov blandt andet og nævner, at ejer Kresten Bergsøe offentligt har vurderet, at der er op mod 1000 mennesker, der gik igennem portene dagligt, mens de var åbne. Søren Skov vender sig også mod, at folk ikke bliver på stierne. Han ser gerne stien åbnet igen.

"Åbn lågen igen. Den nye ejer skal ikke slippe afsted med at være en dansk udgave af præsident Trump, der fremsætter påstande, der er uden ægte beviser," lyder skudsmålet blandt andet.

Venstre-kritik Venstres gruppeformand i byrådet Gustav Juul var for nogle uger siden ude med kritik i en sponsoreret Facebookvideo over, at fem af høringssvarene havde "ens ordlyd". Furesø Avis har læst de fem høringssvar, hvor flere formuleringer går igen. De er alle fem skrevet af personer med en relation til den lokale afdeling af Socialdemokratiet. Det ene er skrevet af byrådsmedlem Niels Bjerre Degn, det andet er skrevet af den lokale partiforenings kasser, det tredje er skrevet af en tidligere kandidat for partiet, Inga Sejr Petersen, det fjerde er skrevet af en, der ifølge Facebook var en del af holdet bag byrådsmedlem Lene Munch-Petersens valgkampagne ved kommunalvalget i 2017, mens det femte er skrevet af borgemester Ole Bondo Christensens hustru, Gy Larsen.

Sidenhen har ledende socialdemokrater været ude offentligt og forsvare rettten til, at alle må komme med et høringssvar.

Flere af de fem høringssvar indledes med: "Bemærkninger til den verserende fredningssag vedr. Farumgård. Jeg skal som borger i Furesø kommune anmode om, at den gældende fredning for Farumgård opretholdes og at offentligheden snarest muligt får adgang til området, som det er fastlagt i fredningen," står der blandt andet, lige som flere af brevene har formuleringen: "De gener, som den nuværende ejer påstår, at opleve som følge af offentlighedens adgang, må vurderes at være stærkt overdrevne," står der også. Der har også været "meget begrænset færdsel gennem gården," skriver flere, og "ingen jeg har talt med har oplevet eksempler på, at besøgende ikke har fulgt retningslinjerne for færdsel gennem gården."

Furesø Avis har spurgt fredningsnævnets sekretariat om, hvornår en afgørelse er på trapperne og afventer svar.