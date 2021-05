Furesø Industri og Furesø Erhversforening ser ingen grund til at de sunde af Widex-bygningerne nedrives. De foreslår derimod, at bygningerne danner arnested for en Widex Erhvervspark. De to foreninger er imod en blanding af boliger og erhverv på Widex-grunden. Foto: Allan Nørregaard

Høringssvar: Widex forslag er en farlig cocktail

VÆRLØSE: Hidtil har debatten om den fremtidige anvendelse af Widex-grundene på Ny Vestergårdsvej fokuseret på en blanding af boliger og erhverv. De lokale erhvervsforeninger, Furesø Industri og Furesø Erhvervsforening kalder i et fælles høringssvar det oplæg for »En farlig cocktail«.

