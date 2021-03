Stavnsholtskolen lukker torsdag, og så længe det er nødvendigt for at bryde smittekæderne i skoledistrktet. Furesø Kommune har ud fra adressoplysninger sporet smitteudbruddet til netop dette skoledistrikt. Arkivfoto

Høje smittetal: Skole lukker i to dage

Furesø - 24. marts 2021 kl. 21:00 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

I mandags steg smittetallet i Furesø Kommune til 58. Siden er det kun steget. Onsdag klokken 14 meldte Sundhedstyrelsen om 70 smittetilfælde indenfor de sidste syv dage. Det bringer Furesø op i toppen af smitteramte kommuner.

Furesø Kommunes krisestab holdt møde onsdag eftermiddag. Her blev det besluttet at lukke Stavnsholtskolen torsdag og fredag og muligvis længere frem. Stavnsholt Børnehus lukkes også torsdag. Det sker for at personale og brugere kan blive testet. Ved negativ test kan man vende tilbage til børnehuset.

- Adresseoplysningerne viser, at smitten er koncentreret i Stavnsholt Skoledistrikt, derfor lukker vi Stavnsholtskolen fra torsdag morgen og så længe det er nødvendigt. Det gør vi for at bryde smittekæderne, siger kommunaldirektør Steen Vinderslev til Frederiksborg Amts Avis.

Af de smittede er de 50 i aldersgruppen 20 til 60 år. 19 er under 20 år. Og en enkelt er over 60 år. Stort set alle smittede har bopæl i Farum.

For en måned siden opstod der et lokalt smitteudbrud i Boligafdeling Espebo i Værløse. Det blev slået ned på effektiv vis. Der er ikke tale om et lignende tilfælde her. Farum Midtpunkt er en del af Stavnsholt Skoledistrikt, men smitten er ikke mere spredt her, end i resten af skoledistriktet.

- Smitten er spredt i hele skoledistriktet på en række forskellige veje. Ud af de 70 smittede bor 10 i Farum Midttpunkt. Det er ikke ret mange i forhold til antallet af beboere i Farum Midtpunkt, siger Steen Vinderslev.

Furesø Kommune har onsdag eftermiddag sendt informationsbrev ud til forældre og børn i Stavnsholt Skoledistrikt.

- I samarbejde med Region Hovedstaden går vi i gang med at oprette et pop-up testcenter et sted i skoledistriktet. Vi ved endnu ikke, hvor det bliver. Vi går derudover i gang med en informationsindsats sammen med boligselskaber, grundejerforeninger og idrætsforeninger. Vores gadeplanmedarbejder vil desuden koncentrere deres indsats om dette område for at vejlede og informere, forklarer Steen Vinderslev.

Furesø Kommune får friske tal fra Styrelsen for Patientsikkerhed fredag formiddag.