Snart kan skole- og dagtilbudsbørn få gavn af endnu en aktivitet, når der besøger Naturstøttepunkt Hjortøgård, hvor der skal retableres et vandhul.

Hjortøgård skal have et vandhul

Furesø - 29. januar 2021 kl. 14:22 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

Et ønske fra Naturstøttepunkt Hjortøgård om at udvide udeskoleaktiviteterne med et vandhul ser ud til at blive realiseret.

Furesø Kommune har bevilliget 30.000 kroner til formålet. Pengene tages fra puljen til Grøn plan.

- Det bliver spændende at etablere det nye vandhul, og sikre at det bliver et godt levested for dyr og planter. Det giver en fantastisk mulighed for at formidle om de indledende overvejelser, man gør sig, når man etablerer ny natur. Og efterfølgende selvfølgelig at undersøge og overvåge hvilke dyr og planter, der flytter ind, når vandhullet er etableret. Det er noget, både børn og voksne vil have interesse i at følge med i, fortæller udvalgsformand Lene Munch-Petersen (S).

Det er især formidlingspotentiale, som lægger til grund for støtten.

- Der er et stort formidlingspotentiale i projektet, fra de indledende overvejelser, når man skal lave ny natur, til at undersøge og overvåge hvilke dyr og planter, der flytter ind, når vandhullet er etableret, skriver forvaltningen i dagsordenen.

Ønsket om at retablere vandhullet ved Hjortøgård kom i forbindelse med kommunens høringsrunde om Mere Natur.

- Noget af det mest spændende for børn i naturen er med ketsjer og net at fange tudser og andet småkravl i et vandhul. På Naturstøttepunkt Hjortøgaard - mellem Vingen og bålhytten - ligger alle tiders vandhul, der desværre er groet til med siv og mangler en oprensning. For de mange børn fra skoler og daginstitutioner, der besøger Hjortøgaard, vil det være et hit at have et vandhul så tæt på Hjortøgaards centerbygning, 'Bygning 77'.