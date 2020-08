Se billedserie Hjortøgårds nye vejledning fortæller detaljeret om mulighederne for aktiviteter og undervisning på naturstøttepunktet.

Send til din ven. X Artiklen: Hjortøgård klar med brochure til udeskole Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hjortøgård klar med brochure til udeskole

Furesø - 28. august 2020 kl. 12:44 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tilbage i 2011 nedbrændte den historiske Hjortøgård, som var opkaldt efter forfatteren Kund Hjortø, og siden var base for en eskadrille på Flyvestation Værløse.

En gruppe borgere på Laanshøj havde ellers fået en ide om at forvandle Hjortøgård til et naturstøttepunkt. men idéen blev fastholdt. Nogle år senere fik foreningen adgang til Bygning 77 på Sandet, hvor der er indrettet skolestue. Lige ved siden blev der opført en bålhytte og shelteret Vingen. Det skete med støtte fra Furesø Kommune og flere fonde.

Altsammen for at give mulighed for at de lokale skoler og daginstituioner tog på tur til området. Med i pakken fulgte undervisningsmateriale.

Nu har Naturstøttepunkt Hjortøgård fået mulighed for at udvikle yderligere på ordningen. Under corona-nedlukningen åbnede Frifludsrådet en pulje for udendørs aktiviteter for børn og unge. Hjortøgård fik et flot beløb fra denne pulje.

- Vi søgte puljen for at lave en markering af, at skoler og daginstitutioner skal lægge flere aktiviteter væk fra klasseværelset. For midlerne har vi lavet en vejledning for lærere og pædagoger i, hvordan man praktisk udnytter faciliteterne på Naturstøttepunkt Hjortøgård, fortæller Ulrick Moos fra Naturstøttepunkt Hjortøgård, som forventer, at den nye skriftlige vejledning vil få en effekt.

- Jeg regner med at kraftig trafik til efteråret, siger Ulrick Moos. Ikke mindst fordi det ganske enkelt er blevet en nødvendighed med udeundervisning.

- I stedet for at udeundervisning er et pædagogisk tiltag, så er det nu blevet en praktisk nødvendighed for skolerne og daginstitutionerne. Og nu kan de selv planlægge et besøg hos os.

Samarbejde med Skolelandbruget

Naturstøttepunkt Hjortøgård har været afhængig af, at frivillige kræfter fra foreningen kunne hjælpe til med undervisningen på stedet, men det ændrer sig nu. Der er indgået en aftale med Skolelandbruget i Farum.

- Skolelandbruget har den fordel, at de har fast personale. Det har vi ikke. Vi er bare frivillige. Derfor har vi lavet et samarbejde, hvor man kan booke sig ind hos os via Skolelandbrugets hjemmeside. I det omfang man har brug for en naturvejleder, kan Skolelandbruget være behjælpelige. Det er vi meget glade for, fortæller Ulrick Moos.