Se billedserie Børnehuset SIVs leder, Anja Toft Enderslev, glæder sig over de nye muligheder, som en flytning til Kildehuset vil give. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Hjertevarme SIV ser frem til bedre rammer i Kildehuset Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hjertevarme SIV ser frem til bedre rammer i Kildehuset

Furesø - 16. januar 2021 kl. 11:11 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

I 20 år har Børnehuset SIV løst en unik og absolut nødvendig opgave samfundsopgave i et lejemål på Alfred Sørensensvej i Farum.

Her i det hyggelige, men også bedagede hus mellem Farum Hovedgade og Farum Sø har Børnehuset SIV plads til 20 alvorligt syge børn og deres pårørende.

- Det handler om kronisk eller alvorligt syge børn, som har brug for at være isoleret samt at have en pårørende med, fordi de nu engang er så syge, som de er. Vores mål er at sikre børnene den samme udvikling som i en normal daginstitution midt i alt det, som er så krisefyldt, fortæller Anja Toft Enderslev, leder af Børnehuset SIV.

Børnehuset SIVs syv ansatte udfylder en unik rolle. For der findes intet andet sted som SIV. Netop derfor er der et behov for mere plads, bedre forhold og nye muligheder.

Så da et flertal i Furesø Byråd valgte at flytte naboinstitutionen Børnehuset Kildehuset til nye bygninger ved Solvangskolen, var det en nærliggende tanke at flytte ind på den anden side af hækken i baghaven.

- Personalet har kigget på det hus i mange på. Vi klapper i vores hænder over muligheden. Vi kunne ikke ønske os et bedre hus end Kildehuset. Vores familier har brug for at føle sig hjemme. Det kan ske i Kildehuset, siger Anja Toft Enderslev.

Det perfekte hus

Anja er uddannet sygeplejerske og har det sidste års tid været ansat som leder af Børnehuset SIV, men hun er også vokset op i Farum og bor lige rundt om hjørnet fra Børnehuset SIV.

- Jeg har selv haft børn gående i Børnehuset Kildehuset. Det er nok de seks bedste år af mine børns liv. Det er et fantastisk sted. Men jeg forstår godt, at Kildehuset ikke er optimalt for en normal daginstitution på grund af de mange små lokaler, forklarer Anja Toft Enderslev.

Det forventes, at SIV kan overtage Kildehuset til efteråret. Herefter skal huset gennemgå en større renovering. Også den 1400 kvadratmeter skal have en omgang.

- I vores nuværende hus kan vi ikke skabe de rammer, som vi kan skabe i Kildehuset, hvor vi kan lave sanseområder med mulighed for at finde ro og tryghed i en svær tid. Det kan godt være, at vi skal slå en væg ned, men de små rum er som skabt til vores behov. Vi skal have mulighed for, at forældrene kan slappe af. De skal føle sig hjemme. Vi skal også have en havearkitekt til at lave en plan for haven, hvor vi vil have en sansehave med forskellige områder. Vi drømmer om et orangeri, bålsted og en tipi. Og så er der jo udsigten til Farum Sø. Det er vigtigt med nærheden til naturen, fortæller Anja Toft Enderslev.

Flytningen giver Børnehuset SIV lidt mere plads. Helt præcis 430 kvadratmeter i forhold til de nuværende 320. Det skal på sigt give mulighed for en udvidelse.

- Vores nuværende gruppe børn har behov for at være højisolerede. Når de på et tidspunkt bliver raske nok til at gå i normal daginstitution, er det en stor omvæltning for dem. Vi vil gerne oprette endnu en gruppe for børn med behov for skærmet isolation. Vi vil lave en udslusningsgruppe, hvor børnene og deres forældre får mulighed for at vænne sig til en mere normal hverdag i en daginstitution, hvor forældrene begynder at skille sig fra børnene, fortæller Anja Toft Enderslev.

Flytningen til Kildehuset giver mulighed for at udvide med 20 børn, men det er planen at gøre det lige så stille og roligt.

- Vi starter ud med den nuværende børnegruppe, men vi vil stille og roligt åbne op for den nye gruppe. Lige for tiden har vi fire børn, som godt kunne flyttes til en mere åben tilværelse, men aktivt har valgt at blive i den højisolerede gruppe. Det betyder, at de ikke kan få besøg af deres fætre og kusiner eller tage med mor og far i Netto. Det vil den nye gruppe give dem mulighed for.

Hjertet på rette sted

Børnehuset SIV nuværende aktiviteter foregår i et lejemål ejet af Furesø Kommune. Det vil blive opsagt, når flytningen er gennemført. Huset er ikke egnet til at huse en normal daginstitution.

SIV er en non-profit organisation, som ikke har midler til at købe Kildehuset.

Kildehusets kommende ejer er ejendomsselskaber MSG Ejendomme ApS med adresse i Frederikssund. Firmaet har endda givet SIV tre måneders gratis husleje til at lave renoveringen af Kildehuset. Netop renoveringen betaler SIV selv for.

- Vi er så heldige, at nogle mennesker med hjertet på rette sted har valgt at hjælpe SIV med at overtage Kildehuset. Det er helt fantastisk, siger Anja Toft Enderslev, som har en forsigtig forventning om indlfytning i Kildehuset den 1. januar 2022.