Hjertevarm praktikplads gjorde Matilde blød om hjertet

Furesø - 03. november 2020 kl. 06:46 Af Mikkel Kjølby

Tilbage i 2017 tog det nyvalgte byrådsmedlem og udvalgsformand Matilde Powers (S) rundt til de forskellige plejehjem i Furesø Kommune for at få en større indsigt i hverdagen.

Nu er hun valgt som folketingskandidat for Egedalkredsen, og efter samme princip som i 2017 var hun i sidste uge på en dags praktikophold på Julemærkehjemmet Kildemose i Nordsjælland.

Kildemose tager hvert år imod 120 nordsjællandske børn, der får et 10 ugers ophold her.

Matilde deltog både i børnenes skole, i deres frokost og i deres eftermiddagstræning. I skolen var der denne dag madværksted. Her lærte børnene at lave sund morgenmad med havregryns-muffins og sukkerfattig æblegrød og marmelade.

På skolen er der 3 faste lærere ansat, som alle har særlige pædagogiske kompetencer. Lærerene har et stort fokus på at arbejde med børnenes selvværd og øge deres glæde ved at gå i skole. Rigtig mange af de børn, der kommer på Julemærkehjemmet, har nemlig længe været væk fra skolen, blandt andet på grund af mobning. På grund af dårlig trivsel og meget skolefravær er mange børn bagud fagligt, når de starter et ophold. Lærerne har derfor også stort fokus på at hjælpe børnene med at indhente det forsømte, så de har nemmere ved at vende tilbage til deres gamle klasse.

- Flere af børnene fortalte mig, at de inden opholdet ikke kunne lide at gå i skole, men at de nu var blevet rigtig glade for det. Det var meget inspirerende at høre, hvordan lærerene var lykkedes med det, fortæller Matilde Powers.

Frokosten indtages i fællesskab mellem både voksne og børn i de smukke lokaler i det gamle hovedhus med udsigt over Roskilde Fjord. Ved bordene sidder børnene blandet af de nye og "de gamle" elever, så de mest erfarne kan hjælpe de nye godt ind i fællesskabet. Sådan foregår det også på værelserne, og når der trænes. Faktisk er dette en stor del af konceptet på Kildemose - at børn hjælper børn.

- Jeg blev meget rørt over at høre, hvordan julemærkebørnene, når de stopper, skiver velkomstbreve til de nye elever, og hvordan de mest erfarne elever trøster de nye, når de fx har hjemve i starten, siger Matilde Powers.

For alle børn, der oplever mistrivsel

En gang var Julemærkehjemmene kun et sted for overvægtige børn. I dag er det et sted for alle børn, som mistrives. Det kan være børn, der lige har mistet en forælder, det kan være børn, der har selvskadende adfærd, børn der har været udsat for mobning længe, eller børn der ikke har nogen venner. Der arbejdes dog stadig med børnenes sundhed i bred forstand, da man ved, at fysisk og mental sundhed hænger sammen. Der er derfor både fokus på sund og varieret kost, daglig motion og den mentale trivsel.

Den dag Matilde var i praktik, var der cirkeltræning i hallen. Træning på Kildemose foregår altid i fællesskaber og på en sjov måde. Undervejs fik flere børn ondt i maven, eller blev pludselig kede af det.

- Forstanderen fortalte mig, at det handler om, at børnene pludselig kan mærke sig selv, når de træner, og det kan være svært, når man har mange dårlige oplevelser med i bagagen. Af samme årsag har de på Kildemose altid tre pædagoger på arbejde, når der er træning, så der er god mulighed for trøste og hjælpe børnene tilbage, fortæller Matilde Powers og fortsætter:

- Det var en helt igennem fantastisk dag på Kildemose. Børn og personale tog imod mig med åbne arme, og jeg står tilbage med en helt utrolig stolthed over, at vi har et sted som Kildemose i Nordsjælland. Det skal vi virkelig værne om.