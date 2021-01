Hjertetræet på Farum Bytorv fik solgt alle gaverne

"Vi ved, at gaverne bragte stor glæde hos børnene. For nogle var gaven den eneste, som de fik denne jul - og der skal derfor lyde en kæmpe tak til de mange bidragsydere, og ikke mindst til Bytorvets centerchef Kenneth Barenholdt. Det er altid noget særligt at se forventningens glæde i øjnene hos de børn, som kommer med deres forældre og henter deres gaver," fortæller René Schriver, der er aktivitetsleder i Familienetværket under Røde Kors Furesø.