Se billedserie Skoleleder Claus Ibsen er klar til at byde findenfor i Hjerterummet ved 9. klassernes dimission.

Send til din ven. X Artiklen: Hjerterummet - gaven til hele Hareskovby Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Hjerterummet - gaven til hele Hareskovby

Furesø - 04. juni 2021 kl. 09:43 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

I sommeren 2017 havde skolebestyrelsesmedlem Sebastian Mørch fået nok. Han skrev til avisen for at rette opmærksomheden mod utidssvarende, uhygiejniske og umoderne forhold på Hareskov Skole, som siden starten for 103 år siden har udviklet sig gennem knopskud på knopskud.

Det satte gang i en bevægelse, som her i foråret 2021 er kulmineret med færdiggørelsen af en renovering af skolens lokaler samt etableringen af et skoletorv, som har fået det helt særlige navn: Hjerterummet.

- Det er et sted, hvor der ikke kun skal være husrum, men også hjerterum. Det er her - i et rum centralt placeret på skolen - vi skal dyrke fællesskabet. Det er vigtigt for os at få det rum. Vi har et behov for at kunne samles, siger skoleleder Claus Ibsen. som ser det store lokale med de mange muligheder, som en gave - ikke kun til skolen - men til hele byen.

- Hjerterummet er en gave til hele lokalsamfundet. Jeg forestiller mig, at det skal være en del af det lokale kulturliv med koncerter, foredrag, udstillinger og vælgermøder, forklarer Claus Ibsen.

Det store, højloftede rum er dimensioneret til 350 mennesker og vil stå sin første prøve i forbindelse med 9. klassernes dimission den 23. juni, hvor forældrene for alvor kan nyde synet af deres dygtige unge med deres eksamensbeviser.

- Det handler ikke kun om de store fællesskaber. I Hjerterummet skal der også være mindre fællesskaber, og vi skal kunne bruge det i dagligdagen. Rummet kan deles op i mindre enheder. Hvordan det skal indrettes, vil være en løbende proces, fortæller Claus Ibsen.

Hjerterummet er endda bygget sammen med et nyt musiklokale på en sådan måde, at lokalerne kan slås sammen.

- Det er et kæmpe løft med et nyt musiklokale. Vi har en forventning om, at få bands og kor ind som brugere, forklarer Claus Ibsen.

Hareskov Skoles klatrestativ har viget pladsen for Hjerterummet, men det er der råd for. Der er sat penge af til nye legepladser. En del af legepladsen skal opføres på stedet, hvor de gamle pavilloner står i dag. Pavillonerne er ikke egnede til undervisningsbrug og rives ned. Foran Hjerterummet er der opført en trappe, som indbyder til leg eller ophold. De resterende udeområder omkring Hjerterummet bruges til personaleområde.

Lærer Jesper Johansen sad med i byggeudvalget:

- Jeg er overrasket over, hvor flot det egentlig er blevet. Mange af de store elever er blevet helt forbløffet, da de første gang kom ind og så rummet. De begyndte hurtigt at bruge det. De sidder og hygger sig på trappen i pauserne, siger Jesper Johansen.

Pris: 21 mio. kr.

Renoveringen og udvidelsen af Hareskob Skole har kostet 21 mio. kr.

- Vi har brugt en stor del af pengene på renovering af klasselokaler, som har fået en opdatering af lysforhold, ventilation og vinduer. Skolens arbejdsmiljø er kommet op i en helt anden standard, forklarer Claus Ibsen og fortsætter:

- Vi kunne sagtens have brugt alle pengene på renoveringer, men undervejs i processen opstod der nogle andre tanker. Det er utrolig vigtigt for os, at en del af pengene er gået til Hjerterummet. Det har ligget personalet utroligt meget på sinde, at vi skulle have et stort rum. Vi synes, at vi har fået utrolig meget for pengene og slået flere fluer med et smæk.

En del af projektet handler også om logistik. Hjerterummer er udstyret med en person- og varelift. Det giver bedre adgangsforhold for handicappede, men også for varelevering, som nu kan foregå uden, at varebilerne kører ind midt imellem de legende børn i skolegården.

- Cadeau til forvaltningen i Furesø Kommune, til entreprenøren og til politikerne. De har virkelig lyttet. Der har været et enormt godt samarbejde, siger Claus Ibsen.