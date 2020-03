Hjerneforsker klar med godt nyt til gamle hjerner

Henning Kirk giver i denne bog biologiske og psykologiske bud på, hvad der skal til for at udvikle kompetencer gennem hele voksenlivet. Og han definerer en række egenskaber som egentlige seniorkompetencer. Det kan dreje sig om at se mønstre i sammenhænge. Eller sætte sig ind i, hvad andre tænker og føler. Det kan være evnen til at se problemer fra flere sider, herunder fra den modsatte side. Eller at hjernen livet igennem har evne til at forbedre sig, når det gælder analysen af problemer på tværs af kulturer, tid og rum.