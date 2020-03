Hjemmeskolen er digital og udendørs på Hareskov Skole

I 1.c på Hareskov Skole har lærerne lavet et orienteringsløb til familierne, der er i fuld gang med hjemmeskolen. Ruten starter og slutter ved det nye legestativ på skolens legeplads og er på ca. 1,5 km. Familierne bruger så mobilen til at finde poster og løse opgaver. 7.x starter dagen med et obligatorisk morgenmøde kl. 9. Det er rart at starte dagen sammen med eleverne og lige tage humørtemperaturen, svare på spørgsmål og lave billedquiz. Efter seks dage udfordrer og udvikler skolen stadig konceptet, og den har fået meget positiv respons fra både forældre og elever på, at eleverne har noget at stå op til hver dag og oplever, at de har tæt kontakt med lærerne gennem dagen. Medarbejderne inspirerer hinanden på Aulas interne opslagstavle ved at lægge små eksemplariske virtuelle guides op omkring, hvordan man på alle årgange fra 0.- 9. kan bruge teknologien på nye og kreative måder i fjernundervisningen og relationsarbejdet på afstand.