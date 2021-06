Se billedserie 24-årige Violeta Tomasevic er en hverdagshelt. Foto: Hjemmeplejen

Hjemmeplejer fik stort skulderklap

Furesø - 02. juni 2021 kl. 19:06 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

Den 24-årige hjemmeplejerske Violeta Tomasevic er blandt de 100 talenter som PenSam og FOA Ungdom har valgt at fejre i forbindelse med »Velfærdens Talent«.

Med »Velfærdens Talent 100« hylder PenSam og FOA Ungdom 100 unge talenter, der arbejder inden for velfærdsfagene og hver dag gør en forskel for andre mennesker. De udvalgte unge er fremragende eksempler på mennesker, som brænder for deres arbejde, og som sætter velfærdsfagligheden i højsædet.

Violeta Tomasevic er 24 år, social- og sundhedsassistent i Furesø Hjemmepleje og en vaskeægte hverdagshelt.

Anna Dyregaard, leder af aftenvagten, indstillede blandt andre 24-årige Violeta fra Furesø Hjemmepleje.

- Violeta Tomasevic - uddannet social- og sundhedsassistent i 2018, indstilles til nominering, fordi hun er dygtig og fleksibel og et stort talent inden for vores fag. Fortsætter hun sin faglige udvikling i den raketfart, hun har haft, taget hendes unge alder i betragtning, vil hun have uanede muligheder. skrev Anna Dyregaard i indstillingen, som også beskrev Violettes indsats.

- Violeta er faglig velfunderet, hun er nysgerrig af natur og holder af at have mange jern i Ilden Hun formår, at jonglerer så alle opgaver, hun på tager på sig, lander fint og med stor tilfredshed både for kolleger og borger. Hun er meget alsidig og roses af både borgere og kollegaer. Hendes empati i opgaveløsningen, samt hendes høje faglige niveau skinner igennem. Violeta påtager sig både sundheds- og servicelovens opgaver, oplæring af kollegaer, sikrer borgere får de korrekte visiteret ydelser, planlægningen af ruter og besøgene, hun har fokus på fagligheden. Hun evner at fokusere både fagligt, personligt, og hun yder gerne en ekstra indsats for borgere og kollegaer. Hun har altid sin faglighed i fokus og formår til enhver tid at argumenterer for kerneopgaven, hvilket gør hende særlig respekteret og vellidt, da hun er en medarbejder, der trygt kan uddelegeres til, og der er stor tillid til, lyder det i indstillingen.

Violeta blev fejret i FOA's forbundshus på Staunings Plads torsdag den 27. maj.

Furesø Kommune indstillede hele tre Velfærdstalenter. Violeta Tomasevic, Nigel Leegaard Funch og Josi-Fine F Jensen. Alle tre er social- og sundhedsassistenter. Hjemmeplejen og Hjemmesygeplejen fejrede alle tre i selskab med kollegaer med fællesspisning og taler.

- I udpegelsen af de unge talenter har vi sat ansigt på nogle af de velfærdshelte, som er så vigtige for vores fælles velfærdssamfund, men lige så vigtige er de mange tusinde af deres kolleger, som også hver dag går på arbejde og løfte de opgaver, vi og vores kære alle på et eller andet tidspunkt får brug for, og som derfor alle fortjener vores taknemmelighed og hyldest, siger Administrerende direktør i PenSam, Torsten Fels.