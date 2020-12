Hjemmelavet robot skaffer corona-penge til Furesø

"Vi indhenter en masse sygedagpengerefusion for medarbejdere, som er hjemme på grund af corona. Det er selvfølgelig, når de er syge med Covid-19, men for eksempel også når de har milde symptomer og skal testes," fortæller Georg Torun og Luise Ingholt fra Furesø Kommunes personaleafdeling.

Effektive processer er en af tre strategiske målsætninger i Furesø Kommunes digitaliseringsstrategi. Formanden for Udvalget for digitalisering og innovation, Lars Carstensen, er også glad for robotterne og effektivisering af de administrative arbejdsgange.

"Vi skal digitalisere arbejdsgange, så vi undgår manuelle indtastninger og sparre tid. Jeg er glad for, at vi i Udvalget for digitalisering og innovation har været med til at skubbe på den positive dagsorden, hvor vi både sparer skattekroner, betaler vores regninger til tiden og udvikler nye løsninger, der letter administrationen", siger Lars Carstensen (K).