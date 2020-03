Hjemme-galleri hos Tegne-Christine

- Jeg arbejder i tiden på en udstilling på Islands Brygge Kulturhus, som skal handle om livet, som det er. Med opvask, tanker, børn, rødvin, støvsugning, kaos, skænderrier, sjov, oplevelser og kedsomhed i en pærevælling. Og om at det nogle gange godt må være ok, at livet er sådan fordi, jeg tror, vi bliver sindsyge, hvis vi hele tiden skal prøve at optimere det og gøre bedre, fortæller TegneChristine.