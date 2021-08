Se billedserie Lasse Nielsens cykelbutik Hjælperytteren har fokus på service til aktive cykelryttere. Foto: Kenn Thomsen.

Hjælperytteren har slået sig ned i cykelsportens knudepunkt

Furesø - 12. august 2021 kl. 19:18 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

Forretningens navn siger egentlig det meste. Hjælperytteren er til for at støtte op om aktive cykelryttere og motionister.

- Forretningens grundlag er at reparere og vedligeholde cykler. Salgsdelen er en naturlig forlængelse af at yde service til cykelryttere, fortæller Lasse Nielsen, som tilbyder cykler i det halvdyre segment. Det er mærker som Trek, Cipollini og De Rosa.

Hjælperytteren åbnede i lokalerne på Kirke Værløsevej 14 den 1. februar i år og er lige så stille vokset. I sommers ansatte Lasse Nielsen en mekaniker, der ligesom ham selv har en baggrund indenfor cykelsporten.

- Når man kommer ind med cyklen hos os, er det ikke en normal salgssituation. Vi bruger tid på at gennemgå cyklen sammen med kunden. Det er i højere grad en dialog med kunden om, hvad det er, man ønsker. Det handler om at opfylde den enkelte kundess behov bedst muligt, for det er meget forskelligt, forklarer Lasse Nielsen, som har en rigtig god fornemmelse for kundegrundlaget.

- Folk i området har ikke så stort et behov for at kunne vise, at de har det dyreste grev, men til gengæld bruger de deres udstyr meget. Vi har kunder fra den danske cykelelite, men også aktive motionister, som bruger deres cykel tre til fem gange om ugen, siger Lasse Nielsen.

Forretningens placering er ikke tilfældig. For netop her passerer stort set alle storkøbenhavnske cykelryttere, når de drager ud på træningstur på de nordsjællandske veje, i skovene, eller for den sags skyld på Flyvestation Værløse, som allerede har udviklet sig til et træningsmekka.

- Det er et knudepunkt for cykelsporten. og for mine kunder er det mindst lige så vigtigt at kunne køre helt hen til indgangen og sætte cyklen af, forklarer Lasse Nielsen, som især nyder dagligdagen i forretningen.

- Min plan er, at det ikke skal blive for stort. Det skal altid være den bedst mulige service til kunden. Kvaliteten på arbejdet er og bliver det vigtigste, siger Lasse Nielsen.

Værdierne er formet i Lasses baggrund.

Tilbage i skoleårene begyndte han at køre mountainbike og kom i erhvervspraktik hos en cykelforretning. Karrieren blev stoppet af en skade, og Lasse Nielsen læste istedet for revisor ved HHX Hillerød. Efter elevtid hos BDO blev han ansat af den danske Ferrari-forhandler som bindeled mellem økonomiafdelingen og sælgerne. Den erfaring tog han med videre til cykelbranchen, hvor han arbejdede for cykelforretninger i den dyre ende af spektret, inden han i vinters åbnede Hjælperytteren.

- I bund og grund vil jeg gerne hjælpe sporten af den simple årsag at det er sjovt at hjælpe rytterne, siger Lasse med et smil.