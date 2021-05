Virksomheder i Furesø får nu konkret hjælp til digitalisering. Modelfoto: Adobe Stock Foto: itchaznong - stock.adobe.com

Hjælp til digital udvikling af lokale virksomheder

Nyt tiltag giver firmaer bedre grundlag for at investere i digitalisering

Furesø - 23. maj 2021 kl. 10:07 Kontakt redaktionen

Nu kan du få hjælp til digital udvikling af din virksomhed, hvis den ligger i Furesø Kommune.

"Erhvervskontaktudvalget i Furesø ønsker at sætte en dagsorden omkring digitalisering. Digitaliseringen får stadig større betydning for udviklingen i virksomhederne, og den dagsorden agerer Furesø Kommune nu på med et konkret tilbud," fortæller formanden for erhvervskontaktudvalget og borgmester Ole Bondo Christensen i en pressemeddelelse fra Furesø Kommune. Han siger videre:

"Erhvervslivet efterspørger generelt at kunne dygtiggøre sig. I den lokale erhvervsundersøgelse blandt cirka 400 virksomheder stod digitalisering højest på ønskelisten over ting, som virksomhederne efterspurgte. Det har vi nu iværksat med et fantastisk godt tilbud, som jeg håber, erhvervslivet i Furesø tager godt imod. Vores forventning er, at det kan være med til at gavne udviklingen i den enkelte virksomhed," siger altså borgmesteren.

Furesø Kommune har i tæt samarbejde med Erhvervshus Hovedstaden udviklet et særligt tilbud til alle typer af virksomheder, der er beliggende i Furesø Kommune, og har digitalisering eller automatisering på dagsorden. Tilbuddet består af 3 dele:

1. Deltagelse i et webinar af en times varighed 27. maj.

2. Tilbud om gratis besøg i den enkelte virksomhed af eksperter fra Erhvervshus Hovedstaden

3. Udarbejdelse af en konkret plan for den videre udvikling, der anviser indsatsområder/teknologi

Formanden for Furesø Industri, Mogens Brusgaard ser tiltaget som et godt initiativ.

"Det kan være svært at vurdere, hvordan de digitale muligheder udnyttes bedst ud fra et forretningsmæssigt perspektiv og uden, at det er teknologien, der sætter dagsordenen. Mange virksomheder i Furesø bør deltage i dette gratis tilbud. Jeg mener faktisk, det kan være med til at øge bundlinjen i den enkelte virksomhed," siger han.

Se mere på www.furesoe.dk/erhverv. Jk