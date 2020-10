Medejer af Rokkedyssegaard, Lisbeth Toft, og medarbejder Hans Have i kartoffelmarken. I efterårsferien ber de om hjælp til at redde et ton kartofler.

Hjælp Rokkedyssegaard med at redde et ton kartofler

Furesø - 07. oktober 2020 kl. 12:15 Kontakt redaktionen

"Kartoffelferien" blev efterårsferien kaldt i gamle dage. Og det er næppe alle, der husker den for noget positivt. Men nu bliver kartoffelferien for en stund genoplivet på Rokkedyssegaard i Kirke Værløse.

Rokkedyssegaard producerer og sælger bær og kartofler helt frem til efterårsferien, hvor sæsonen normalt er slut. Men i år har kartoffelsæsonen været usædvanlig god. Derfor står Lisbeth og Torben Bo Toft Christensen, der ejer gården, nu pludselig med et helt ton kartofler i overskud. Og derfor har de valgt at invitere til "kartoffelfest" via madspildsappen Too Good To Go.

- Vi har været berigede med en ekstraordinær dyrkningssæson i år, men det har faktisk sat os i en lidt dum situation. For nu står vi med en frygtelig masse kartofler, der står til at blive pløjet ned, hvis de ikke bliver reddet, inden vi lukker ned for sæsonen. Derfor har vi lavet en lille event ud af det, hvor man kan kombinere en hyggelig dag på gården med at grave kartofler for et symbolsk beløb. Kartoflerne er bedst lige nu, så vi håber, at en masse familier er klar på at tage på udflugt og hjælpe os med at rydde marken, siger Torben Bo Toft Christensen.

Fra lørdag d. 10. oktober, og indtil der er udsolgt, kan man købe op til 5 kg. "grav-selv"-kartofler for 15 kr. i Too Good To Go-appen. Kommer man kl. 10.30 eller 14, kan se gårdens traktor pløje kartofler op, som man efterfølgende kan samle.

Gården stiller greb til rådighed til dem, der gerne vil grave et stik dybere.

Hent Too Good To Go-appen ned på din telefon og søg på Værløse, så popper Rokkedyssegaard op, og du kan reservere 5 kg. grav-selv-kartofler. Når du ankommer til gården, viser du din kvittering til en medarbejder - og så er det bare med at grave løs.

I efterårsferien byder Rokkedyssegaard desuden på græskarlege, travtur til andegården, snobrød og popcorn på bålet,