Se billedserie Adam Powers hygger sig stadig med at lave musik i sit eget studie i kælderen, men han er bevidst om, at den kreative del af tilværelsen er ovre. Den slags hører til ungdommen, hvor man er fri og vild. Efternavnet Powers har han i øvrigt fra sin amerikanske far. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Hitmager vender tilbage - men drømmen har ændret sig Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hitmager vender tilbage - men drømmen har ændret sig

Furesø - 23. december 2020 kl. 06:14 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

»From Paris to Berlin. And every disco I get in. My heart is pumping for love. Pumping for love.«

De fleste danskere nikker genkendende til Infernals gigantiske hit fra 2004. De færreste kender manden bag nummeret. Han hedder Adam Powers, er 45 år gammel, bor i Hareskovby med sin hustru Matilde og tvillingepigerne Anna og Olivia. Og nu er han tilbage på musikscenen.

For i sidste uge udkom bandet Cultra med debutsinglen »Tell Me a Lie«.

- Cultra er en positiv ting. Det er et plus i den drøm, jeg allerede lever, fortæller Adam Powers.

For musikbranchen er fest og farver. Det er svært at kombinere med et familieliv.

- Musikken er ikke længere drømmen. Jeg lever drømmen sammen med Matilde og pigerne, forklarer Adam Powers.

Ikke desto mindre har han sat sit markante aftryk på musikbranchen.

Det startede altsammen på børneværelset i det sociale boligbyggeri Lille Birkholm i Herlev. Sammen med sin kammerat Jonas Schrøder opbyggede han et lydstudie.

- Vi havde et kæmpe studie med mixerpulter og alt den slags. Hele værelset var fyldt med udstyr. Vi arbejdede begge to på fuld tid ved siden af skolen bare for at kunne betale leasingafgifterne på udstyret. vi var virkelig opslugt af det. Det var alt, fortæller Adam med et smil på læberne.

Makkerparret havde talent for det og supplerede med hårdt arbejde og virkelyst. Gennem et demobånd kom de i kontakt med legenden Kenneth Bager. De spillede nummeret live over en telefonforbindelse og blev hyret dagen efter. Men duoen »Musical Suspects« tog aldrig fart. Deres numre blev i stedet fordelt til selskabets store stjerner som Infernal, Hampenberg, Barcode Brothers og DJ Aligator. Så skulle man tro, at lykken var gjort, og pengene væltede ind på kontoen, men sådan fungerede det bare ikke.

- Vi tjente ikke en flad øre på de sange. Det var i den periode, de gratis musiktjenester vandt frem, siger Adam Powers.

Der skete først noget, da Infernal blev fyret af pladeselskabet. Adam fulgte med Paw og Lina. De blev til en treenighed, som arbejdede på et nyt album. I baghånden havde de »From Paris to Berlin«. Et nummer Adam skrev allerede i 1998. Seks år senere var det hittet på det nye album, som udkom i 2004. Men det tog ikke fart lige med det samme. Der skete først noget i forbindelse med fodbold-VM i England i 2006. Pludselig blev det et verdensomspændende hit. Og Danmark fulgte efter.

- Jeg får stadig en pæn royaltycheck hvert år, siger Adam med en grimasse.

For i mellemtiden var han begyndt på CBS, hvor han mødte Matilde. I 2009 var han færdig som Cand. Merc. Sideløbende havde han arbejdet med kunstnere som Kylie Minogue og Medina og tjent godt som sangskriver og producer. Men nu stod han foran et valg.

- Hvis man skal leve godt af at være sangskriver, så skal man til udlandet. Det er et uroligt liv. Og vi havde fået tvilliinger og var flyttet ind i et halvdyrt hus i Hareskovby. Jeg valgte at stoppe og søge noget andet, fortæller Adam Powers.

Ved en tilfældighed kom han ind i forsinkringsbranchen. På rekordtid kom han igennem Forsikringsakademiet og blev pensionschef hos Top Danmark. I dag er han selvstændig pensionsmægler og arbejder som underviser på forsikringsakademiet samt driver lydstudiet Poplab i Skovlunde.

Men der var lige noget, han manglede at gøre med musikken.

- Der var jo den gamle drøm med eget band. Det skulle gøres. Jeg fandt Søren Pagh og Lasse Hansen, og sammen mødtes vi og skabte en del numre. Men det var tilbage i 2013. Så tog det ene det andet. Andre ting fyldte. Men nu skulle det så være. Det er noget musik, vi skal have ud af vores krop og hjerne, forklarer Adam Powers.

Manageren Kalle Bremer står for at promovere musikken, som er udkommet på alle de store streamingtjenester.

- Jeg har ikke længere et behov for at blive anerkendt og få klap på skulderen. Hvis GoMorgen Danmark ringer, skal vi nok komme og spille nummeret. Men vi har ingen turneplaner eller den slags. Hvis Cultra skal blive til mere, så skal det være fordi, lytterne vil have det, siger Adam Powers.