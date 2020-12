Se billedserie Omgivelserne ved Hareskov Kirke har fået lidt hvid lak, da der oprindelig ikke var sne på billedet. Til højre er det endelige postkort, hvor der står glædelig jul.

Historiske billeder viser ny side af Hareskovby

Begejstringen er stor hos Hareskovby Medborgerforening, der har modtaget 40 originalfotos fra 1930-1960. De er blevet brug til postkort, da Hareskovby tidligere var et stort sommerhusområde

Furesø - 01. december 2020

For nyligt modtog de i Hareskovby Medborgerforening en uventet gave. Via det historiske lokalarkiv i Gundsø kom de i besiddelse af omkring 40 originalfotos fra Hareskovby, der er taget i perioden 1930-1960.

Billederne stammer fra et tidligere københavnsk postkortforlag, der efterfølgende har brugt nogle af billederne til at fremstille postkortserier fra Hareskovby. Og billederne er taget af en lokal, professionel fotograf, fortæller Mogens Persson fra Hareskovby Medborgerforening, der om nogen kender til byens historie.

"Det er nogle fantastiske billeder, der viser miljøet fra dengang, og de er utrolig klare. Nogle af motiver har vi ikke set før, og derfor blev vi meget begejstrede, da vi fik dem," siger han.

Falsk sne Andre af motiverne kendte de derimod i forvejen fra postkort, men det er noget andet at være i besiddelse af originalerne, mener Mogens Persson.

"Der er nogle sjove historier gemt bag flere af billederne," siger han.

De københavnske forlagsfolk har for eksempel gjort brug af datidens 'photoshop', da nogle af billederne skulle bruges som julekort. Motiverne er taget uden sne, men på originalerne er der tydeligvis blevet tilføjet 'sne' ved hjælp af hvid lak, så et motiv af kirken endte med et flot snelandskab på det endelige julepostkort.

Der var et marked for postkort, da Hareskovby oprindeligt var et stort sommerhusområde for primært københavnere, der ønskede at komme ud til fred og ro i smukke omgivelser.

"Postkortene blev solgt i små kiosker og butikker rundt omkring i området til turister og sommerhusejere. Omkring 1910-1920 blev der især bygget mange små sommerhuse på 20-25 kvadratmeter, og mange tog især herud fra Nørrebro, da der var kommet en togbane med stop i Hareskovby," siger Mogens Persson.

Tredje generation Mogens Persson er selv opvokset i Hareskovby, og hans morfar var en af dem, der købte en sommerhusgrund tilbage i 1919.

Siden overtog hans far grunden i 1943, sommerhuset blev revet ned, og der blev bygget et almindeligt hus i stedet. Mogens Persson overtog siden huset fra forældrene, og han boede i Hareskovby indtil for et år siden. Nu er han flyttet til Farum i en mindre bolig, da huset var blevet for stort.

Men tilknytningen til Hareskovby forsvinder ikke, og han har især været med til at brede historien ud til nye borgere, som alle får et personligt besøg fra medborgerforeningen, hvor de udleverer et større hæfte om området og foreningens historie.

"Vi lægger meget vægt på at formidle historien til nye borgere. Når vi ser, at der er blevet solgt et hus, kommer vi og ringer på og udleverer brochuren. Vi gør også reklame for vores hjemmeside, hvor vi har flere tusinde billeder af husene i Hareskovby," siger Mogens Persson.

Billeder af alle huse Han har over ti år været med til at fotografere alle huse i Hareskovby, der ligger på hjemmesiden hareskovhistorie.dk. Husene er delt op i vejnavne og husnumre, og det er derfor let at finde sit eget hus.

Ved mange af dem, er der tilknyttet ældre fotos, så det for eksempel er muligt at se, om der tidligere har været et sommerhus på grunden, og nogle gange er der endda billeder af de tidligere husejere.

Mogens Persson har også stået for byvandringer i Hareskovby, som der har været stor interesse for.

"Da jeg for halvandet år siden inviterede til vandring kom der 70 mennesker. Vi havde også lavet aftaler med nogle villaejere om at komme ind i deres haver for at fortælle historier om stedet," siger han.

Pavillon brændte ned Et af de andre fotos viser Hareskov Pavillonen, der blev opført i 1906, og som var et populært udflugtssted for både de lokale og for københavnere i første halvdel af 1900-tallet. Pavillonen, der var af træ, brændte dog ned i 1950.

"Der kom tog fyldt med mennesker til pavillonen, måske 500 mennesker. Der fandtes jo ikke så meget andet dengang. Efter den brændte ned, blev den senere bygget op i sten, men det blev aldrig det samme. Nu er der i stedet villaer på grunden," siger Mogens Persson.

Der er også billeder af Gl. Hareskovvej, der løber langs skoven, og hvor der tydeligvis ikke er så meget trafik som i dag. De nye billeder bliver nu lagt ind på hareskovhistorie.dk, hvor der i forvejen ligger omkring 7000 billeder af nyere og ældre dato.

"Vi prøver at brede interessen for områdets historie ud," siger Mogens Persson.