Tyvene holder sig væk fra Furesø Kommune. Indbrudstallet er mere end halveret siden 2016. Pressefoto

Historisk lave indbrudstal i Furesø Kommune

På tre måneder var der under 20 indbrud i hjem i Furesø Kommune

Furesø - 05. maj 2021 kl. 10:06 Kontakt redaktionen

Indbrudstallet i Furesø er mere end halveret siden 2016, hvor antallet af indbrud lå på 642. I 2019 var tallet nede på 285, og den udvikling er yderligere forstærket i 2020 og 2021, hvor flere borgere har været hjemme på grund af Corona.

Furesø Kommune gik faktisk ud af første kvartal 2021 med historisk lave indbrudstal. Kun 18 gange fik et hjem uønsket besøg af indbrudstyve mod 50 i samme periode sidste år.

"Der er grund til at glæde sig over, at indbrudstallet i første kvartal 2021 ligger 64 procent under niveauet fra sidste år, men samtidig er der brug for at holde fast i den positive udvikling, når samfundet gradvist åbner igen efter Corona," siger Furesø Kommunes borgmester, Ole Bondo Christensen (A).

"Nu handler det om at arbejde tæt sammen om at fastholde det lave indbrudstal, når samfundet genåbner. Vi skal gøre det uinteressant helt at overveje vore boligområder, og det hjælper et godt og aktivt naboskab til. Det viser tyven, at her holder vi øje med hinanden." tilføjer han.

Furesø Kommune har på grund af Corona måttet omlægge en del af det sædvanlige forebyggende arbejde i samarbejde med Nordsjællands Politi, Furesøs bolig- og grundejerforeninger og Bo Trygt-initiativet, der arbejder på at nedbringe antallet af indbrud på landsplan. Nu vender tilbud om tryghedsvandringer, foredrag ved generalforsamlinger og besøg af Nordsjællands Politis mobile politistation tilbage, så opmærksomheden på at sikre sin bolig bliver en vane, når hverdagen igen indfinder sig. Det fortæller kommunens indbrudskoordinator, Emil Hermund.

"Det sidste år har nedlukkede skoler og hjemmearbejde betydet mere liv i vores boligområder. Det har gjort det ekstra svært for indbrudstyvene. Risikoen for indbrudstyven er større, jo mere liv, der er i områderne og jo flere, der er hjemme til at holde øje med hinandens huse. Kan en tyv ikke vide sig sikker, opgiver han i langt de fleste tilfælde sit forehavende," siger han.