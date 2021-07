Se billedserie Ole Kristensen, tv, har, sammen med andre medlemmer af den tidligere Knud Hjortø-gruppe, gennem mere end tre år arbejdet for få bragt brønden tilbage til Hjortøgård. Ved siden af står naturplejer i Furesø Kommune, Frank Mikkelsen, der så til, at brøndhuset blev placeret korrekt. Privatfoto

Historisk brønd røg ved en fejl til Aalborg: Efter 17 år er den tilbage

En forkert gul mærkat betød, at brønden ved Hjortøgård kom med til Aalborg, da Forsvaret flyttede i 2004. Efter flere års kamp har frivillige nu fået den leveret tilbage

Furesø - 05. juli 2021

Da Flyvevåbnets berømte eskadrille 721 forlod Flyvestation Værløse tilbage i 2004, var det lidt for meget, de kom til at tage med. Af ukendte årsager blev et historisk brøndhus af kampesten flyttet den lange vej til Flyvestation Aalborg. Her har den siden stået i en afkrog på flyvestationens område ved Vadum indtil for ganske nyligt, hvor brønden endelig vendte hjem til sin plads foran Hjortøgård. Det fortæller Ole Kristensen fra Værløseegnens Historiske Forening.

"Flyvevåbnet havde en kendt transport-eskadrille, der havde hovedkvarter ved Hjortøgård. Da de flyttede skulle der sættes post-it sedler, på det der skulle med, og der er en, der har sat en gul mærkat på brønden. Flyttemændene snuppede derfor brønden med, og det er ikke så let, da den vejer halvanden ton," siger han.

Afvist af Forsvaret Det har krævet ihærdighed at få brønden leveret tilbage. Første forsøg skete i 2019 i forbindelse med markeringerne af 150-året for forfatteren Knud Hjortøs fødsel på Hjortøgård.

"Op til fejringen kom vi til at tænke på brønden, og den sag måtte vi forfølge. Vi kontaktede derfor Flyvestation Aalborg og fik at vide, at de ikke brugte den til noget, men at den stod i et hjørne. Vi spurgte, om vi ikke kunne få den tilbage, men det afviste de dengang," fortæller Ole Kristensen.

Foreningen gav dog ikke op så let, og for et halvt år siden gav Ole Kristensen det et sidste forsøg. Nu ville han vide, hvorfor de ikke kunne få den tilbage, da det er et kulturhistorisk minde.

"Jeg tænkte, nu gør jeg et sidste forsøg og kommer med nogle argumenter, for de har jo tyvstjålet den. Jeg tror, at de fik lidt dårlig samvittighed, for efter et møde besluttede de sig for at levere den tilbage. De sagde først, at vi selv skulle hente den, men det havde vi ikke mulighed for, da det er vandvittig dyrt. Så lånte de en lastbil fra Søværnet og betalte selv for transporten," siger han.

Skal sættes i stand Og tirsdag den 22. juni kl. 10 om formiddagen ankom så brønden og blev hejst ned på den tidligere gårdsplads ved Hjortøgård, hvor der nu i stedet er naturstøttepunkt. Værløseegnens Historiske Forening afslørede den gode nyhed lørdagen forinden i forbindelse med præsentationen af hæftet "Kampen om Søndersø - en vandet historie" på Mosegaarden. Til stede var blandt andre borgmester Ole Bondo Christensen (S), og foreningen overdrog brønden som en gave til kommunen. Det skete som tak for støtte fra kommunen til udgivelsen af hæftet.

Flytningerne og tidens tand har gjort, at brønden trænger til en grundig istandsættelse, og det vil foreningen forsøge at søge midler til.

"Vi kan ikke forlange, at nogen skal sætte den i stand. Men vi regner med at have en samtale med kommunen, for den trænger til en virkelig grundig istandsættelse. Det er gamle kampesten, der er muret sammen, og den havde oprindeligt et stråtag. Det kunne være sjovt at få et tag på igen," siger han.

Den står nu ved siden af mindestenen for forfatter Knud Hjortø, der blev født på gården i 1869.

Hjortøgård var en af de første gårde, som militæret købte tilbage i 1920, da de overtog området. Gårdens sidste to længer blev ødelagt ved en brand i 2011. Hvor gammel brønden er, tør Ole Kristensen ikke gætte på.

"Vi har været på lokalhistorisk arkiv, men de ældste billeder, vi har kunne finde af den er fra 1950'erne," siger han. Ole Kristensen glæder sig nu over, at den nu er tilbage.

"Den hører til her. Brønden er et element fra dengang, der var bondegård, når nu bygningerne er væk," siger han.