Tine Hessner har sat ord på, hvor hun gerne ser idrætsområdet i Furesø Kommune bevæge sig hen.

Hessner sætter ambitiøse mål

Furesø - 26. februar 2018

FURESØ: Mød en politiker, der tør stikke næsen frem og sige: Det er der, vi skal hen venner.

Tine Hessner (RV), ny formand for Kultur- Fritids & Idrætsudvalget, var ikke mange dage gammel i sit nye tillidshverv, før hun præsenterede sine tanker om idrættens fremtid i Furesø Kommune ved nytårskuren for Furesø Idrætsråd. Det stod hurtigt klart, at Tine Hessner ikke har tænkt sig at spilde tiden. Hun melder klart ud.

- Det var mit første møde med idrætten, og jeg skyldte at komme med noget konkret. Jeg kom med min egen historik og erfaring ind i idræt. Og så gav jeg mit bud på ti visioner. Ikke nødvendigvis politiske mål. Men mit personlige bud på, hvad et godt foreningsliv er, forklarer Tine Hessner og fortsætter:

- Det er et idéudspil, som vi sidenhen har drøftet i mit udvalg og forventer at drøfte med Furesø Idrætsråd på et seminar. Som et afsæt for en debat,

Blandt Tine Hessners mere ambitiøse målsætninger er den: At alle Furesø-børn skal være medlem af en idrætsforening.

- Det er ambitiøst, og måske også for ambitiøst, men vi må se hvor langt, vi kommer med det. Men det er vigtigt, fordi den organiserede idræt har noget at byde på, som den uorganiserede idræt ikke har, bla. fordi vi her tilbyder fællesskaber uden for skolen, rollemodeller og sociale oplevelser lyder det fra Tine Hessner.

Den nye formand vil også have fokus på fastholdelse af især teenagepiger i idrætten, trænerudvikling på tværs af sportsgrenene, nye aktiviteter som f.eks. E-sport, tiltrække større arrangementer til kommunen og sidst men ikke mindst skabe et miljø mellem kommunen og idrætten, hvor man ikke nødvendigvis behøver at være enige for at være gode venner.

I det hele taget vil hun høre flere stemmer i debatten.

- Den ene del af det er, at jo flere perspektiver man inviterer ind, desto bedre bliver løsningerne. Den anden del er den, at det ikke er mig, der skal stå ude i hallen med forældre og børn og eventuelt nedslidte faciliteter. Det er andre, der gør det. Og det er de andre stemmer, som skal have et bud på, hvad vi skal gøre, siger Tine Hessner velvidende at den slags kan give ballade.

- Det er en grundlæggende ting hos mig, at diversitet og perspektiv giver bedre løsninger. Det kan også give konflikter. Det må vi tage med. Det handler om at tilrettelægge processen med at give og tage. Det er jeg ikke nervøs ved.

