Herlighed: Williams Hotel - historien om Farum fra landsby til forstad

Furesø - 10. august 2020 kl. 14:14 Af Signe Thomsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Byggeriet af »Jernbanehotellet« i 1908 blev fra starten modarbejdet af det daværende sogneråd, der ikke ønskede en konkurrent til den gamle kro, »Farum Hotel«, hvor de holdt deres sognerådsmøder. Først forsøgte de at stoppe byggeriet ved at forlange, at der skulle bygges en rejsestald til hestevogne, hvilket var absurd, når hotellet skulle bygges ved Farum Station. Da hotellet med rejsestald stod færdigt, ville sognerådet ikke give en spiritusbevilling, og der skulle to folkeafstemninger til, før det lykkedes at få bevillingen i 1916, hvilket var en forudsætning for hotellets overlevelse.

I 1917 overtog Anders Christian Jensen hotellet, hvilket blev starten på et familiedynasti.

Et politisk skifte i Farum i 1921 betød, at hotellet blev centrum for det politiske liv. Sognerådsmøder, valgmøder og valg blev herefter holdt på hotellet.

En anden vigtig begivenhed i 1921 var, at der byggedes en stor sal, hvor sønnen William Jensen indrettede en biograf. Desuden sørgede foreningen Daisy for underholdning såsom dans, dilettantforestillinger og revyer. Hotellet havde således formået at blive en slags kulturelt centrum i stationsbyen.

En anden gruppe gæster var de mange turister, der i disse år i tusindvis søgte mod Farum fra København, hvor søerne og skovene gav muligheder for friluftsliv.

»Williams Hotel« 1937- 84.

William Jensen overtog hotellet efter sin far i 1937, og snart skiftede hotellet navnet til »Williams Hotel«.

William Jensen og senere sønnen Ib Jensen har begge efterladt kalendere, hvori man kan se, hvilke arrangementer m.m., der har fundet sted på »Williams Hotel«.

Disse kalendere, der findes på Furesø Arkiver, giver et godt indblik i alle de aktiviteter, der fandt sted hver dag. Udover biografen kan nævnes i flæng: Danseskole med afdansningsbal, fastelavnsfester, karneval, fugleskydning, diverse politiske foreningers andespil og juletræsfester. Desuden afholdtes politiske møder, der afspejlede såvel besættelsestiden som den efterfølgende koldkrigstid. I 1957 skulle der samles penge ind til Ungarn, hvor fjernsynet for første gang blev brugt i en sådan sammenhæng.

Husmandsforeningen måtte aflyse et planlagt bal, da William Jensen lejede et fjernsyn for at kunne vise udsendelsen. Senere på året kunne man invitere gæsterne til at se »Kvit eller dobbelt« i et nyt TV installeret i restauranten.

»Williams Hotel« udmærkede sig stadigvæk også på madfronten, da Williams Jensen var uddannet kok og havde fået en guldmedalje. Dette fik betydning i den fortsatte konkurrence med Farum Kro. Værten på Farum Kro havde startet en konkurrence på snapsepriser. William Jensen svarede igen ved at gøre snapsene større og større og sådan fortsatte konkurrencen, indtil William Jensen satte trumf på ved at skrive på menukortet: »Kokken har guldmedalje«. Så opgav Farum Kro kampen.

I 1957 var det tid til endnu et generationsskifte. Sønnen Ib Jensen, der var uddannet kok og konditor, var parat til at overtage driften sammen med sin kone, Lis Jensen. William Jensen fortsatte dog med biografen indtil lukningen 1965.

Kigger man i Ib Jensens kalendere skete der ikke de store ændringer de første år efter ejerskiftet. Danseskole, biograf, andespil, juletræsfester m.m. fyldte stadigvæk godt, og nye foreninger som f.eks. Rotary og Lions Klub dukkede op.

Turisternes antal blev mindre, og i 1977 lukkede hotellet. Til gengæld fik byen i denne periode ca. 12.000 nye indbyggere og stigende velfærd betød, at det blev almindeligt at gå ud at spise, holde fester på restauranten eller få maden bragt.

Ib Jensen indførte i 1959 nytårssoupeen. Det blev en af de store aftener, hvor man af gæstelisterne kan se, at det var de samme familier, der kom år efter år. Her kom man for at spise og drikke godt - ikke som tidligere for at få fest med bal. Andre traditioner som Mors Dag, Mortens aften og Williams Juleanretning i hele december skabtes.

»Williams« historie afspejler på mange måde den udvikling, der skete i Farum fra landsby til forstad. En udvikling, hvor såvel de mange turister som de forskellige befolkningsgrupper satte deres præg på byen - og på hotellet, der formåede at tilpasse sig og følge med tiden.

1984 var det slut for familien Jensen, men heldigvis findes bygningen og navnet »Williams« stadig, nu med konditori.