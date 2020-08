Herlighed: Lindehytten ved Fuglebækgård

Ude midt på Flyvestation Værløses åbne område finder man en lille lund. Her tronede den flotte gård, Fuglebækgård, indtil den blev revet for et par år siden efter flere årtiers håndhændet brug af ejendommen. Politiet brugte den fx. til at træne hunde.