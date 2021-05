Det skraverede område skal fremover benævnes Frodes Plads. Skitse: Furesø Kommune.

Her skal Frodes Plads ligge!!

Furesø - 04. maj 2021 kl. 19:39 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

Der skal lidt krumspring til, men Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling har fundet en løsning på Farum Lokalhistoriske Forenings ønske om at etablere Frodes Plads på Farum Hovedgade. I forbindelse med udvalgets møde mandag eftermiddag blev det besluttet, at vejarealet omkring Farum Hovedgade 35 får tildelt stednavnet Frodes Plads.

- Det er så dejligt, at det bliver Frodes Plads. Forslaget betyder, at husnumrene på Farum Hovedgade ikke skal laves om, da der er tale om et stednavn, siger udvalgsformand Lene Munch-Petersen (S).

Farumborgerne har de sidste mange år fejret juletræstænding på Frodes Plads, som i folkemunde er opkaldt efter den mangeårige købmand på Farum Hovedgade, Frode Jensen.

Men i forbindelse med etableringen af en plads mellem den nyetablerede REMA 1000 og den kommende bygning på nabogrunden opførte ejeren Korf ejendomme et skilt med stednavnet Banktorvet, opkaldt efter den historiske bankbygning på den anden side af vejen.

Det fik Farum Lokalhistoriske Forening på banen med et forslag om, at pladsen skulle kaldes Frodes Plads. En henvendelse tl Stednavneregistreret har bekræftet, at det kan ske uden, at husene på Farum Hovedgade skal skifte adresse.

Forslaget har i høringsperioden fået opbakning fra Furesø By og Land, Farum Lokalhistoriske Forening samt en enkelt borger. Korf ejendomme har påpeget, at det bør fremgå præcist, hvilket område navnet dækker over, og hvor skiltet skal placeres, samt at parkeringspladsen er privat ejet, og derfor kan den ikke navngives mod ejerens vilje.

Forvaltningen i Furesø Kommune har derfor svaret Korf ejendomme, at stednavnet kun vil dække vejarealet rundt om de private grunde. Forvaltningen foreslår, at skiltet med Frodes Plads opsættes på hjørnet af Stationsvej og Farum Hovedgade.