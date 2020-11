Se billedserie Især Værløse Station bliver der stjålet mange cykler fra ifølge politiet. Foto: Louise Mørch Vilster

Her ligger de højt i cykeltyverier: Politiet og kommunen i ny strategi

Selvom der er blevet stjålet færre cykler i år, ligger Furesø stadig i top-tre i Nordsjælland. Cykeltyverier er nu blevet en fast del af møderne mellem kommunen og politiet

For et år siden satte Furesø Avis fokus på de mange cykeltyverier, der finder sted i kommunen, og særligt ved Værløse Station. Vi fortalte blandt andet om Furesø-borger Peter Bruhn, der tre gange har fået stjålet en cykel fra stationen, og som nu lader være med at parkere cyklen ved stationen.

Tallene viste, at der i de første ni måneder af 2019 var anmeldt 357 stjålne cykler i Furesø ifølge Danmarks Statistik, som i Nordsjælland kun blev overgået af Rudersdal Kommune. De tal kom både bag på politiet og kommunen, som siden har sat gang i en forebyggende indsats mod cykeltyverier.

På lur ved stationer Ved de fælles lokalrådsmøder mellem blandt andre politiet og Furesø Kommune er cykeltyverier nu blevet en fast del af dagsordenen, fortæller vicepolitiinspektør i Nordsjællands Politi, Brian Stybe Grayston.

"Fra vi blev gjort opmærksomme på problemet, har vi behandlet det i lokalrådet. I min tid er det første gang, at cykeltyverier er taget op i lokalrådet, og vi har nu lavet en helhedsorienteret indsats, der giver super god mening," siger han.

Helt konkret betyder den nye indsats, at politiet flere gange har haft folk i skjul ude ved hver af de tre s-togsstationer for måske at tage cykeltyve på fersk gerning. Det er dog ikke sket endnu, ifølge Brian Stybe Grayston.

"Vi startede i foråret og var ude på udvalgte steder, hvor vi vidste, at der blev stjålet mange cykler. Vi har ikke fanget nogen cykeltyve, men vi planlægger mere af den slags overvågning i år," siger han.

Cykelstativer Derudover er der snart flere sikre cykelstativer på vej til især s-togstationerne. Det skyldes, at kommunen har modtaget 564.000 kroner fra Cykelparkeringspuljen under Trafikstyrelsen til opgradering af cykelparkering ved Værløse og Hareskov stationer. Efter nytår begynder kommunen at planlægge opsætningen af en ny version at et tyverisikkert cykelstativ med navnet Bikeep.

Stativet har en elektronisk låsemekanisme, og låser cyklen fast til stativet ved, at der vippes en bøjle ned over stellet. Furesø Kommune er en af de første kommuner, der opstiller Bikeep. På både Hareskov og Værløse stationer bliver der opsat 20 nye stativer, og de er klar til brug i starten af næste sommer.

"I Furesø har vi tidligere udviklet sikre cykelstativer, men de her er bliver super-sikrede stativer," siger Tine Gram, der er velfærdsdirektør i Furesø Kommune.

Tre spor På begge stationer bliver der fulgt op med før og efter-undersøgelser, og brugertilfredsheden med det nye stativ bliver sammenlignet med Furesø stativet, som allerede står på begge stationer.

Tine Gram mener dog ikke, at det bliver nogen let øvelse at sænke antallet af cykeltyverier. Hun fortæller, at de i samarbejdet med politiet og DSB arbejder i tre spor, som er det operative spor, sikringssporet og informationssporet. Det operative spor, står politiet for, mens Furesø Kommune vil stå for en informationskampagne, der skal give borgerne tips og tricks til, hvad de selv kan gøre. Cykelstativerne hører ind under sikringssporet.

"Efter udviklingen i 2019 har vi tænkt på, hvad vi som kommune kan gøre. Men der er ingen tvivl om, at det er en svær størrelse, især fordi at det ikke er alle, der anmelder cykeltyverier," siger hun.

Færre tyverier Nye tal fra de tre første kvartaler af 2020 viser, at der har været færre anmeldelser af cykeltyverier i Furesø sammenlignet med samme periode sidste år. I de første ni måneder er der anmeldt 221 stjålne cykler mod 357 sidste år, som er et fald på 38 procent. I tredje kvartal er der anmeldt 86 cykler mod 143 året før, viser nye tal fra Danmarks Statistik.

"Vi har kunne se en faldende tendens, men jeg vil ikke sige, at det kun er vores initiativer, der er slået igennem. Det spiller selvfølgelig også en rolle, at folk i højere grad har været på deres bopæl i tiden med corona," siger Tine Gram.

Men da andre nordsjællandske kommuner også har oplevet færre cykeltyverier, ligger Furesø stadig i top-tre i Nordsjælland for tredje kvartal. Kommunen er kun overgået af Helsingør og Rudersdal kommuner med henholdsvis 103 og 127 anmeldelser.

En anden forebyggende indsats mod cykeltyverier kunne også være videoovervågning ved stationernes cykelparkeringer. Men det er der foreløbigt ingen planer om.

"Man kan altid overveje at bruge det redskab, men i første omgang vil prøve med en mere sikker cykelparkering. Som udgangspunkt er stationerne jo DSBs ejendom og dermed er det DSB, der kan anmode politiet om øget overvågning på stationerne. Rigspolitiet kan godt beslutte at togstationer i Danmarks skal overvåges i højere grad end i dag, hvis man her vurderer, at der er tungtvejende grunde til det til det, " siger Tine Gram.

Drøfte overvågning Hos politiet mener Brian Stybe Grayston, at videoovervågning kan have en effekt.

"Overvågning er en god ide af præventive årsager. Det er for eksempel kendt fra parkeringsanlæg, så det kan man også forestille sig vil gælde ved cykeltyverier," siger han, og mener at det er et emne, som de kan tage op ved lokalrådsmøderne.

"Vi kan drøfte det til lokalrådsmødet mellem politiet og kommunen. Det er nærliggende se, om der er en idé i det."

Han tilføjer, at hvis det er DSBs område, så er det dem, der skal ansøge om at sætte overvågning op og ikke kommunen, og i så fald skal de tage en dialog med DBS. Brian Stybe Grayston har til gengæld også god tiltro til de nye cykelstativer, der skal sættes op.

"Det vil gøre meget med supercykelstativerne, for de er så sikre, at det giver et enormt besvær," siger han, og tilføjer, at der skal sættes ind på flere områder, for at det giver resultater.

"Hvis vi byder ind med alle de ting, vi har planlagt, tror jeg, det kan have en effekt. Vores erfaringer fra Furesø kan også give anledning til at kigge på cykeltyverier i andre kommuner," siger Brian Stybe Grayston.