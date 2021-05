Der er igen i denne uge mulighed for at blive testet for coronavirus to steder i Furesø Kommune. Modelfoto: Adobe Stock

Her kan du blive testet i denne uge

Furesø Kommune skriver på sin hjemmeside, at der også i denne uge er to muligheder for at blive testet for coronavirus. Der er stadig mulighed for hurtigtest via næseprøve i Farum Arena, og det foregår alle dage fra klokken syv og frem til klokken 20. Hurtigtest i Farum er uden tidsbestilling, men man skal huske sygesikringskort.