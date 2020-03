Her er svarene på Furesø-Quizzen

Værsgo. Her er svarene i Furesø-Quizzen.

Furesø - 26. marts 2020 kl. 18:53 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tak for den venlige modtagelse af Furesø-Quizzen.

Vi har modtaget overvældende mange besvarelser, og der er tydeligvis en stor kærlighed og viden om hjemstavnen, men den var svær.

Der er to vindere. En i voksenkategorien og en i børnekategorien.

Hos de voksne er der indkommet en enkelt svarkupon med alle 15 rigtige svar.

Tillykke til Marianne Vedel Fjorbak.

Hos børnene var der imponerende 12 rigtige fra en 11-årig knægt, som havde lavet den som hjemmeskoleopgave.

Tillykke til Alexander de Alwis Thorsen.

Begge vindere har modtaget et påskeæg fra den lokale gourmetvingummifabrikant Wally And Whiz.

Her følger de korrekte svar.

1) Furesø Kommunes navn kommer naturligvis fra Furesøen. Men hvad er Furesøen opkaldt efter?

1. En tunneldal. X. Fyrretræ. 2. Et gammelt dansk navn for et fruentimmer.

X - Furesøen er opkaldt efter ordet Fuur, som er et gammelt navn for fyrretræ.

2) Farum Midtpunkt blev opført i 1970´erne. Hvor mange boliger er der cirka i Rustenborg?

1. 1645. X. 585. 2. 2410.

1 - Byggerådgiveren Dominia har fornylig gjort det op til 1645.

3) FC Nordsjælland har vundet et enkelt dansk mesterskab. Hvilken sæson var det?

1). 2008/09. X. 2011/12. 2. 2013/14

X - 2011/12 4. I 1865 forsøgte Dr. Heiberg forgæves at tørlægge Søndersø i Værløse. Hvorfor gjorde han det?

1. For at få mere landbrugsjord. X. For at bruge drikkevandet. 2. For at finde en sølvskat.

1 - For at få mere landbrugsjord.

5). Furesø har lige for tiden ikke et medlem af Folketinget. Hvilken Furesøborger er den seneste til at have siddet i Folketinget?

1) Matilde Powers. X. Egil Hulgaard. 2. Øjvind Vilsholm.

X - Egil Hulgaard. Konservative Egil Hulgaard vikarierede for Mette Abildgaard fra august 2019 til oktober 2019. Øjvind Vilsholm sad i folketinget frem til valget den 5. juni 2019. Matilde Powers har endnu ikke haft plads i Folketinget.

6. Flyvestation Værløse var engang Sjællands største arbejdsplads. Hvornår lukkede hovedparten af aktiviteterne på Flyvestationen?

1. 2004. X. 1999. 2. 2010.

1- 2004.

7. Hvilken olympisk mester fik sin håndboldopdragelse i Værløse (Furesø) Håndboldklub?

1. Mikkel Hansen. X. Rikke Hørlykke. 2. Mette Vestergaard.

X - Rikke Hørlykke. 8. Hvilken er Furesø Kommunes ældste kirke?

1. Hareskov Kirke. X. Kirke Værløse Kirke. 2. Farum Kirke.

2 - Farum Kirke kan dateres tilbage til 1100, og kan dermed prale af at være en smule ældre end Kirke Værløse Kirke, som er fra 1200-tallet.

9. Alugod er navnet på Furesøs fineste gravfund. Hvor blev den 1800 år gamle dame fundet?

1. Hareskoven. X. Lillevang. 2. Flyvestation Værløse.

2. Ved Sandet på Flyvestation Værløse.

10. Tilbage i 1800-tallet kunne man en overgang komme fra Furesøen til Farum Sø på en båd, som kørte på jernbaneskinner. Hvad hed båden?

1. Flyvefisken. X. Karpen. 2. Svanen.

2. Det mærkelige fartøj havde navnet Svanen.

11. I dag har Furesø Kommune tre S-togsstationer. Tilbage i Slangerupbanens dage var der yderligere to trinbrætter. Hvad hed de?

1. Fiskebæk & Syvstjernen. X. Stavnsholt & Kollekolle. 2. Nørreskoven & Lillevang.

1. Fiskebæk (Furesø) og Syvstjernen.

12. 1 1998 besøgte Dronning Margrethe Værløse i anledning af byens 750 års jubilæum. Hvem var borgmester i Værløse ved den lejlighed?

1. Ernst Ellgaard. X. Erik Eefsen. 2. Ole Bondo Christensen.

X - Erik Eefsen. Han tiltrådte som borgmester den 1. januar 1998 og sad i fire år.

13. I midten af 1990´erne blev der sendt lokalradio fra et lille hus på Farum Hovedgade. Hvad hed radiostationen?

1. Billen. X. Mainstreet. 2. New FM.

2. New FM. Legendarisk! 14. I dag er Kollekolle et hotel og konferencested. Hvad var Kollekolles oprindelige virke?

1. Kro. X. Katolsk kloster. 2. Tyrestation.

2. Tyrestation. 15. I mere end 70 år skrev en herre fra Hareskovby om Værløse Kommune i sin helt egen avis. Hvad blev avisen kaldt i folkemunde?

1. Kajs Avis. X. Ottos Avis. 2. Kurts Avis.

1. Kajs Avis.