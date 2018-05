Her er skitsen fra Korf ejendomme. Bagerst til venstre er der placeret en Rema 1000. Til højre er der detailbutikker med boliger ovenpå.

Her er skitsen for Frodes Plads

Furesø - 11. maj 2018 kl. 09:18 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nu er planerne for en central del af Farum Hovedgades udvikling klar til at blive offentliggjort.

Siden sommeren 2017 har Furesø Kommune været i dialog med Korf Ejendomme og Rema 1000 om projektet for Farum Hovedgade 46-50A, Gammelgårdsvej 6 og kommunens parkeringsareal. En del af området kaldes blot Frodes Plads efter den tidligere købmand.

Borgerne får mulighed for at nærmere om planerne og give deres besyv med ved et borgermøde på selve matriklen den 23. maj klokken 19. Men allerede nu kan Frederiksborg Amts Avis vise skitserne for projektet.

Det har taget noget tid at komme frem til et projekt, der kan danne grundlag for de videre drøftelser. Det skyldes, at Furesø Kommune ønsker en torvedannelse på stedet, så der kan afholdes arrangementer.

- Vi har arbejdet med at få torvedannelsen ind i projektet, og nu er Korf Ejendomme og Rema 1000 vendt tilbage med noget, der er bedre end de oprindelige planer, forklarer Egil Hulgaard (K), formand for udvalget for Byudvikling & Bolig.

Han glæder sig til at høre borgernes mening.

- Vi mener, at de nye skitser kan danne grundlaget for den videre diskussion. Nu er vi spændte på, hvad borgerne synes om det, lyder det videre fra Egil Hulgaard.

Projektet omfatter en dagligvarebutik på 1200 kvadratmeter, 90 parkeringspladser, 10 til 12 boliger og cirka 6 detailbutikker.

Processen har været en vanskelig omgang, men også en unik mulighed, idet alle tre aktører/ejere har været interesserede i at udvikle området.

- Det er en unik mulighed for at løfte Farum Hovedgade. Det gør vi rigtig meget med det her projekt, siger Alex Jacobsson, projektleder for Korf Ejendomme.

Torvedannelsen er nu kommet med i skitserne.

- Vi har prøvet at indarbejde kommunens ønsker i projektet, så der bliver plads til at lukke af og lave arrangementer, forklarer Alex Jacobsson.