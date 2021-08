Her er den konservative kandidatliste

- Jeg er glad for, at vi stiller med et stærkt og alsidigt kandidathold. Kandidaterne har været med til at udvikle den politik, vi går til valg på og har deltaget i vores interne kandidattræning. Kandidaterne er derfor klar til at indtage pladserne i byrådet. Jeg glæder mig meget til at føre valgkamp sammen med holdet.