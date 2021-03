Her er de unge vindere af avisens klumme-konkurrence

På Furesø Avis har vi modtaget 20 bidrag til konkurrencen, som har gjort det svært at vælge de tre bedste. Derfor bringer vi løbende flere af klummerne, så længe nedlukningen varer. Modelfoto: Adobe Stock Foto: Kzenon/Kzenon - stock.adobe.com

Dommerpanelet har fundet de tre vindere af Furesø Avis klummekonkurrence, som handler om at være ung under corona

Furesø - 20. marts 2021 kl. 08:26 Af Louise Mørch Vilster Kontakt redaktionen

Hvordan er det at være ung under corona? Det satte Furesø Avis sig for at undersøge hos de unge selv ved at afholde en klummekonkurrence med attraktive præmier fra Farum Bytorv, caféen Zider og Værløse Bio & Café. På avisen har vi modtaget 20 bidrag til konkurrencen fra unge i alderen 14-20 år, og det har sat dommerpanelet på en svær opgave. Panelet bestod af den socialdemokratiske udvalgsformand for skole og ungdomsuddannelse, Henrik Poulsen, rektor på Marie Kruses Skole og Gymnasium, Carsten Gade, samt undertegnede journalist på Furesø Avis.

"Jeg synes, at niveauet har været højt, og det er ikke bare en floskel. Jeg blev også rørt over alle de tanker, som de unge havde gjort sig, og jeg synes, at det er et fantastisk stykke historisk dokument om, hvad der går igennem hovedet på de unge lige nu," siger Carsten Gade.

Førstepladsen Det er Henrik Poulsen enig i, og han hæfter sig også ved, at de unge rent faktisk savner deres lærere og den fysiske undervisning.

"Det er afgørende rørende, at flere elever glæder sig til cykelturen hen til skolen og til faktisk at høre på læreren. Det er en påmindelsen om den værdi, der findes i den levende skole," siger han.

Klummerne fra de unge viser generelt, at de unge i Furesø har det hårdt under nedlukningen, men de prøver også at holde humøret oppe og bruge tiden på at strikke eller på gåture med vennerne. Der er også en, der fortæller, at guitaren har været hans redning.

Det lykkedes dog i enighed at finde de tre vindere, og førstepræmien går til 15-årige Astrid Buch Leander fra Værløse, som har skrevet klummen 'De manglende brikker i puslespillet'. Hun vinder dermed et gavekort på 1000 kroner til Farum Bytorv. I klummen fortæller hun, at hun under corona føler sig som et puslespil, hvor der mangler nogle brikker, som er skolen, de sociale sammenhænge og endda de overfyldte busser på vej hjem fra skole.

Spritflasken er halvt fyldt Hun fortæller, at der også er sket positive ting under coronanedklukningen, og at der derfor er kommet nye brikker til undervejs.

"Der er kommet nye brikker til-ny erfaring. For mens skolerne har holdt lukket, har vi unge været i livets skole. Ligesom 2. verdenskrigs generation af unge bliver vi unge i dag en generation, der ved, hvordan det er, når verden, som vi kender den, går i stå," skriver hun.

I klummen slutter hun af med at give et opråb til sine jævnaldrende.

"Hvor hård coronatiden end er, så fokuser på alt det positive. Spritflasken skal være halvt fyldt, ikke halvt tom. Vi har lært samfundets svaghed at kende, og hvem skal vende dét til en styrke? Det skal vi. For vi var her, vi blev ramt - og vi er fremtiden," slutter hun.

Carsten Gade fortæller, hvorfor netop denne klumme gjorde indtryk på ham.

"Astrid formår med sin puslespils-analogi at skabe et meget genkendeligt billede. Hun reflekterer også på et lidt højere niveau, da hun erkender, at der undervejs under nedlukningen er kommet nye brikker til, og det betyder, at det er kommer flere farver på, hvis puslespillet er et billede på livet," mener han.

Andenpladsen På andenpladsen og vinder af et gavekort på 500 kroner til den nyåbnede café Zider på Værløse Bymidte valgte dommerpanelet klummen af 18-årige Visagan Sureshkumar fra Farum. 'Jeg gider ikke høre mere om corona', lyder overskriften på den både morsomme og tankevækkende klumme, der handler om ikke at have noget at tale med vennerne om ud over corona.

"Selv når man sidder med ens bedste venner, kan det være svært at have noget snakke om, simpelthen fordi der sker så lidt i ens liv. Der er ingen fede fester man kan fortælle om, og selv de sjove oplevelser man har fra hverdagen, er ikke til stede mere. Det kan være skræmmende, når man efter en måned er hjemme hos en god kammerat, og der bliver spurgt "Nå, hvad er der sket siden sidst"," skriver han.

Henrik Poulsen fortæller, hvorfor han er begejstret for klummen.

"Den peger på et problem, som vi ikke normalt har en opmærksomhed på, nemlig at vi under coronanedlukningen er ved at miste vores sprog, fordi der ikke er noget at tale om. Det er en original vinkel, der ikke handler om genåbning eller restriktioner. Det er eksistentielt for os alle, at vi har et sprogligt fællesskab, så det er en fin måde at diskutere det på," mener han.

Tredjepladsen Tredjepladsen i klummekonkurrencen og vinder af to biografbilletter til Værløse Bio & Café er til gengæld 15-årige Mads Sebastian Buus fra Værløse. Han fortæller, hvordan han savner at tage på McDonald's med vennerne og at sidde indenfor i restauranten. Sådan en hverdagsoplevelse har nu fået stor betydning for ham. Han frygter også at gå glip af sin sidste sommer sammen med vennerne fra folkeskolen, inden de spredes i hver sin retning. Han opfordrer dog sine jævnaldrende til ikke at gå til fester, selvom det er svært at modstå tilbuddet.

"En af de gode ting ved lockdown er, at vi er mere ude i naturen end nogensinde før. Nu mødes mine gutter og jeg eksempelvis ikke på på det lokale pizzaria, ude på den Røde Plads. Nej -herunder lockdown går vi tur sammen, i retning rundt om Søndersø, hvilket jeg har fundet ud af, jeg virkeligt godt kan lide," skriver han.

Der var i dommerpanet enighed om, at klummen fra Mads Sebastian Buus giver en positiv vinkel på en ellers frustrerende tid. Han skriver i et humouristisk og uhøjtideligt sprog, som giver et godt indblik i, hvordan man som ung i Furesø kommer bedst igennem nedlukningen. Han fortæller også, at han undervejs har fundet en større ro.

De tre bedste klummer 1. 15-årige Astrid Buch Leaner fra Værløse med 'De manglende brikker i puslespillet'. Vinder af et gavekort til Farum Bytorv på 1000 kroner.

2. 18-årige Visagan Sureshkumar fra Farum med 'Jeg gider ikke høre mere om corona'. Vinder af et gavekort på caféen Zider på Værløse Bymidte.

3. 15-årige Mads Sebastian Buus fra Værløse med 'Ung i Furesø'. Vinder af to biografbilletter til Værløse Bio & Café.